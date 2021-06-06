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LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS puan hesaplama formülü

Bugün gerçekleştirilen LGS sınavı sonrasında öğrenciler LGS puan hesaplamasının nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, LGS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte LGS puan hesaplama formülü…

06 Haziran 2021 Pazar 17:46
LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS puan hesaplama formülü
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LGS sınavından çeken binlerce öğrenci LGS’den alacakları puanı hesaplamak için kullanacakları formülü araştırıyor. Öğrenciler saatlerdir puanlarını hesaplamak için cevap anahtarının yayınlanmasını bekliyordu. Beklenen cevap anahtarı biraz önce MEB tarafından yayınlandı.

LGS puanı nasıl hesaplanır?

2021 LGS kılavuzunda paylaşılan bilgiler doğrultusunda LGS puan hesaplamaları şöyle yapılmakta;

  • Sözel ile sayısal bölüm alanlarının her bir alt testi için doğru ile yanlış cevapların sayısı belirleniyor,
  • Tüm öğrencilerin her bir alt testindeki puanı, ilgili testin doğru cevap sayısından yanlış cevapların sayısının 3/1’i çıkartılıp bulunuyor,
  • Her bir alt test ortalaması, ilgili testin ham puanlarının toplamının öğrenci sayısına bölümüyle elde ediliyor,
  • Her bir alt testin standart sapması, ilgili testin ham puanları, ortalaması ile sınava giren öğrencilerin sayısının kullanılmasıyla hesaplanıyor,
  • Öğrencilerin her bir alt testine dair standart puanı (SP), o testin ortalaması ile standart sapması kullanılıp bütün öğrencilerin ham puanlarının ortalamasının 50’ye, standart sapmasının da 10’a getirilmesini sağlayan bir dönüştürme işlemiyle elde ediliyor,
  • Tüm alt testler için hesaplanmış olan standart puanlar, Tablo-2’de yer alan katsayılarla çarpılıp her bir alt testin ağırlıklı standart puanları elde edilir,
  • Yabancı Dile ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi gibi derslerden muaf tutulan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, muaf olan öğrencilerin bu testlerin haricindeki tüm testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınacak maksimum ağırlıklı standart puanının toplamına bölümünün, o testlerden alınacak maksimum ağırlıklı standart puan ile çarpılmasıyla elde ediliyor.
  • Testlerin ağırlıklı standart puanlarının toplanmasıyla, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunuyor.
  • Cevap anahtarında hata bulunması ve bu konunun Merkez Sınav Kurulu’nun aldığı kararla belirlenmesi halinde, soru ya da soruların iptali söz konusu değildir. Soru ya da soruların doğru seçeneklerinin dikkate alınması sureti ile değerlendirmeye alınacaktır.
  • Değerlendirmenin yapıldığı esnada hatalı olduğu düşünülen soru ya da soruların olması halinde, 9.12.2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2.12.2016 tarihli ve 6764 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karaname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karanamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 69. maddesi ile, 17.02.2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7. Maddesinin 2. Fıkrasına ilave edilen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılıp geçerli soruların puan değerinin tekrardan saptanması sureti ile puanlama yapılır.” Hükmü gereğince değerlendirme yapılır.
  • Oturumların hepsine katılım sağlamayan veya herhangi bir nedenden oturum sürecinde sınavının iptal edilmesine karar verilen öğrencilerin MSP hesaplaması yapılmaz.

Son Güncelleme: 06.06.2021 17:46
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