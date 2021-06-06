LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS puan hesaplama formülü

LGS puanı nasıl hesaplanır?

LGS sınavından çeken binlerce öğrenci LGS’den alacakları puanı hesaplamak için kullanacakları formülü araştırıyor. Öğrenciler saatlerdir puanlarını hesaplamak için cevap anahtarının yayınlanmasını bekliyordu. Beklenen cevap anahtarı biraz önce MEB tarafından yayınlandı.

2021 LGS kılavuzunda paylaşılan bilgiler doğrultusunda LGS puan hesaplamaları şöyle yapılmakta;