LGS ne zaman? Liseye Geçiş Sınavına kaç gün kaldı?

Sınav içeriğinde herhangi bir değişiklik yok

Liseye Geçiş Sınavı yaklaşırken sınava girecek olan adaylar sınav içeriğinde değişiklik olup olmadığını merak ediyorlar. LGS içeriğinde süreye, sorulara, ders dağılımlarına ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmadı. Geçtiğimiz sene uygulandığı gibi bu sene de iki oturum şeklinde yapılacak. Adaylar, seçmeli olmak üzere 90 soruluk bir sınava girecekler. Birinci oturum saat 09.30’da başlarken, ikinci oturum ise 11.30’da başlayacak.

Öğrenciler ilk oturumda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil derslerinden toplamda 50 soruyu 75 dakikada cevaplarken ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplamda 40 soruyu 80 dakikada cevaplayacaklar.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki bütün alt testler için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Tüm öğrenciler, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplama işlemi yapılacak.

Sınav sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde www.meb.gov.tr intenet sayfasından açıklanacak. Bunun yanı sıra sınav sonuçları öğrencilere posta yoluyla da gönderilecek.