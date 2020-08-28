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LGS istatistikleri nasıl? 2020 LGS testlere göre doğru cevap sayısı ortalaması

2020 LGS'de öğrencilerin sınava ilişkin istatistikleri MEB tarafından açıklandı. Yayımlanan kitapçığa göre derslerin net ortalaması belli oldu.

28 Ağustos 2020 Cuma 14:35
LGS istatistikleri nasıl? 2020 LGS testlere göre doğru cevap sayısı ortalaması
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Her yıl MEB tarafından yapılan Liselere Geçiş Sınavı bu yıl da geç de olsa yapıldı. Korona virüsten dolayı ertelenen sınavın sonuçları açıklandı. 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan sınavda 181 öğrenci 500 tam puan aldı. Sınavın ardından tercih yapacak olan öğrenciler MEB tarafından açıklanacak tercih kılavuzu ile birlikte tercihlerini yapacak. MEB sınav hakkında bilgi sahibi olmak isteyen öğrenciler için Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav adında bir kitapçık yayımladı. Sınav hakkında birçok bilgiyi içinden barındıran kitapçıkta, net ortalamaları, kız erkek başarı oranı gibi birçok bilgiye ulaşabiliyor.

2020 LGS soru sayısı ve süresi ne kadardır?

LGS adı altında yapılan 2020 yılındaki sınavda toplam 90 soru mevcuttur. 50 soru sözel, 40 soru sayısal olan sınav, iki oturum halinde gerçekleştirilmiştir. Aynı gün gerçekleşen iki oturum ile sonlanan sınavda öğrenciler toplam 155 dakika boyunca sınavda kaldılar. Sözel bölüm için 75 dakika hakkı bulunan öğrencilerin sayısal bölüm için ise 80 dakika hakları vardı.


Bu yıl yapılan LGS’de 181 öğrenci tam puan alma başarısı gösterirken, yapılan sınavda ders başına düşen soru sayısı ise şu şekildedir:

  • Türkçe 20 soru
  • T.C. inkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10 soru
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 soru
  • Yabancı Dil 10 soru
  • Matematik 20 soru
  • Fen Bilimleri 20 soru

2020 LGS alt testlere göre doğru cevap sayısı ortalaması kaçtır?

Yayımlanan kitapçıkta yer alan bilgiye göre, derslerde verilen soruların doğru cevaplama oranları açıklanmıştır. Kitapçığa göre en çok doğru Fen Bilimleri’nde yapılmıştır. Yapılan doğru oranları şu şekildedir:

  • Türkçe 10
  • T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 5,05
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3,53
  • Matematik 4,89
  • Fen Bilimleri 10,21

2020 LGS cinsiyete göre alt testlerdeki doğru cevap sayısı ortalaması kaçtır?

2020 LGS’de öğrencilerin yaptığı istatistikleri açıklayan MEB, yayımlanan kitapçıkta cinsiyete göre derslerde verilen doğru cevap oranlarını da açıklamıştır. Bu açıklamaya göre oranlar şu şekildedir:

  • Türkçe: erkekler 9,25-kızlar 10,77
  • Matematik: erkekler 4,92-kızlar 4,88
  • Fen Bilimleri: erkekler 9,62-kızlar 10,81
  • T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: erkekler 4,93-kızlar 5,18
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: erkekler 5,94-kızlar 6,85
  • Yabancı Dil: erkekler 3,16-kızlar 3,91

Öğrencilerin anne ve babalarının eğitim düzeyine göre merkezi sınav ortalaması

2020 LGS’de dikkat çeken istatistiklerden birisi de öğrencilerin başarılarının anne ve babalarının eğitim düzeyine oranı oldu. MEB tarafından LGS istatistiklerinin bulunduğu kitapçıkta yer verilen oranlarda aile eğitim düzeyine göre alınan puan da doğru orantılı olarak artmıştır. Öğrencilerin ailesine göre başarı düzeyinde değişim olduğu gösterilen istatistikte başarı oranı düşük öğrencilerin ailesinin de eğitim düzeyinin aşağı seviyelerde olduğu belirtilmiştir.



Son Güncelleme: 28.08.2020 14:35
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