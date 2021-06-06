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LGS bugün ülke genelinde yapılıyor

Binlerce ortaokul 8. sınıf öğrencisinin, puanla öğrenci alan liselerde eğitim görebilmek için katıldığı LGS sınavı ülke genelinde yapılıyor. Sınav sabah saat:09.30 itibariyle başladı.

06 Haziran 2021 Pazar 10:33
LGS bugün ülke genelinde yapılıyor
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Binlerce ortaokul 8. sınıf öğrencisinin, puanla öğrenci alan liselerde eğitim görebilmek için katıldığı LGS sınavı ülke genelinde yapılıyor. 

Bugün iki oturum olarak yapılacak olan LGS'nin ilk oturum az önce başladı. Koronavirüs tedbirleri gölgesinden yapılan LGS sınavına girecek olan öğrenciler ve aileleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf.

İlk oturum için 75 dakika süre

Sabah başlayan ilk oturumda öğrencilere Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Yabancı Dil derslerinden oluşan 50 soruluk çoktan seçmeli test sorulacak ve bu sorular için öğrencilere 75 dakika süre verilecek.

İlk oturum sonrasında verilen 45 dakika ara sonrasında ikinci oturum başlayacak ve bu oturumda da öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri dersinden 40 soru yöneltilecek ve 80 dakika süre verilecek.

Sınavda maske çıkartılabilecek

Çoktan seçmeli sınavda 3 yanlış 1 doğruyu götürecek. Sınav sırasında isteyen maskesini çıkartabilecek. Öğrenciler koridorlarda ve bahçede ise maskeli olacak. 

 


Son Güncelleme: 06.06.2021 10:33
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