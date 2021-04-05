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LGS başvurusu son gün ne zaman? MEB LGS 2021 başvuru kılavuzu

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kılavuzunu açıkladı. Kılavuzda neler bulunuyor? Sınav başvurusu hangi tarihte? Saat kaçta? Haberimizde sınavla ilgili detaylara yer verilmiştir.

05 Nisan 2021 Pazartesi 23:49
LGS başvurusu son gün ne zaman? MEB LGS 2021 başvuru kılavuzu
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Liselere Geçiş Sınavı bu yıl 6 Haziran tarihinde düzenlenecek. Sınav başvuru ve uygulama kılavuzu açıklandı. Kılavuz MEB tarafından açıklandı.

LGS başvuru kılavuzuna ulaşmak için buraya tıklayınız.

Başvuru işlemi

2020-2021 öğretim senesinde özel eğitim uygulama okulları ve bu okulların programlarının geçerli olduğu özel eğitim sınıfları haricinde resmi, özel ve imam hatip ortaokullarına giden 8. Sınıf öğrencileri bu sınava katılabilir. Merkezi sınav başvurusu Bakanlık tarafından gerçekleştirilmektedir. Ancak sınava girme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Başvurulara dair bilgiler, okul koordinatörleri tarafından YÖBİS üzerinden kontrol edilecektir. Güncelleme işlemleri 14 Nisan tarihine kadar yapılabilir.

Başvuru için 5 Nisan tarihi beklenmelidir. Başvuruya ait bilgiler E-Okul sisteminden görüntülenebilir.

Güncel bilgilere sahip olmayan kişiler okul müdürlüklerine başvurmalıdır. Bilgilerin güncel olmasından okul müdürlükleri sorumludur.

Ek işlemler gerekmeyecek

Otomatik başvuru, Türkiye'de eğitim gören bütün 8. Sınıf öğrencileri için gerçekleştirilir. E- okul sisteminde kaydı bulunmayan öğrenciler kılavuzda belirtilen formu doldurarak başvuruda bulunabilir. Öğrencilerin ya da velilerin fiziki olarak başvurması gerekmeyecektir.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayısıs tarihinden itibaren e-okul sisteminde yer alacaktır. Okul müdürlükleri belgeleri mühürleyerek öğrencilere teslim edecektir.

Sınavda değişiklik yapılmayacak

Oturumlar, sınav süresi, soru sayısı, ders dağılımı gibi konularda herhangi bir değişikliğe gidilmedi.  Geçen sene olduğu gibi sınav 2 oturum olacaktır. Çoktan seçmeli 90 sorudan oluşan sınavın 1. Oturumuna saat 09.30’da 2. Oturumuna ise 11.30’da girilecek. Birinci oturumda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil derslerinden soru sorulacaktır. Toplam 50 soru olacaktır. Süre 75 dakikadır. İkinci oturumda Matematik, Fen Bilimleri derslerinden 40 soru sorulacaktır. Süre 80 dakikadır.

Her alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları olacaktır. Her öğrencinin, her alt teste ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılacaktır.

Sınav sonuçları 30 Haziran tarihinde Milli Eğitim’in resmi sitesinde açıklanacaktır. Sınav sonuçları posta ile yollanmayacaktır.



Son Güncelleme: 05.04.2021 23:49
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LGSBaşvuru
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