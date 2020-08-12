LGS 2020 sonuçları açıklandı

Milyonlarca ortaokul son sınıf öğrenci sınavla öğrenci alan milli eğitim bakanlığına bağlı okullarda lise eğitimine devam edebilmek , Haziran ayında yapılan LGS sınavında ter dökmüştü.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 İl ve merkezinde yapılan merkezi sınav olan LGS 2020 sürecinde son aşamaya gelindi.
42 İl'de toplam 181 öğrenci sınavdaki tüm soruları yanıtlayarak tam puan aldığı LGS 2020 sonuçları az önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. LGS 2020 sonuç ekranı için aşağıdaki adres tıklayabilirsiniz.
Son Güncelleme: 12.08.2020 14:18