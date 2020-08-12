LGS 2020 sonuçları açıklandı

Milyonlarca ortaokul son sınıf öğrenci sınavla öğrenci alan milli eğitim bakanlığına bağlı okullarda lise eğitimine devam edebilmek , Haziran ayında yapılan LGS sınavında ter dökmüştü.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 İl ve merkezinde yapılan merkezi sınav olan LGS 2020 sürecinde son aşamaya gelindi.

20 Haziran tarihinde yapılan LGS 2020 puan sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanmış ve öğrenciler aldıkları bu puanlar doğrultusunda okul tercih işlemlerini yapmışlardı.

42 İl'de toplam 181 öğrenci sınavdaki tüm soruları yanıtlayarak tam puan aldığı LGS 2020 sonuçları az önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. LGS 2020 sonuç ekranı için aşağıdaki adres tıklayabilirsiniz.

LGS 2020 SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN