KYK'ya yazacağınız dilekçede önemli olan hususlar nelerdir? Dilekçe nasıl yazılır?

- Dilekçe beyaz kâğıda yazılır. Dolu olmalı.
- Kâğıdın arka yüzü kullanılmaz, gerektiği kadar ikinci kâğıt kullanın.
- Mavi veya siyah kalemle yazın ve ayrıca bir bilgisayarla yazabilirsiniz.
- Uygun kuruma başvurarak başlayın. Adresten sonra bir virgül eklenir.
- Yer ve tarihi girin.
- Ciddi tarzda yazılmış bir dilekçe tarafsız olmalıdır.
- İsteğinizi veya sorununuzu, gereksiz ayrıntılar eklemeden açık ve öz bir şekilde ifade edin. Dilekçe kişisel olmamalıdır.
- Gerekli olan yasal olmalıdır. Şikayet üzerine dilekçe yazılırsa belge ve tanıklığa dayandırılmalıdır.
- Hiyerarşik düzen, dikkat edilmesi gereken bir konudur.
- Dilekçe, daha yüksek bir makam sorunu çözerse," saygıyla sunarım ", işlem için onay gerektiğinde" saygıyla rıza ederim "ifadesiyle bitmelidir.
- Her yerde olduğu gibi dilekçenizi yazarken de imla ve noktalama kurallarına dikkat edin.
- Dilekçe sahibi tam adını ve tam adresini vermelidir.
- Dilekçe bir imza içermelidir. Birden fazla kişi ortak bir konuda dilekçe yazdığında, her kişi ayrı bir dilekçe yazmalı ve imzalamalıdır.
- Dilekçeye ek belgeler eklenmişse bunlar yazının sonunda Ekler başlığında yer almalıdır.
- Paragraflar arasında bir satır boşluk bırakın.
- Metne başlamadan önce adresten sonra iki satır bırakın.
- Tarih ile adres arasında sayfanın yapısına göre (metnin uzunluğuna göre) 3-15 satır seçilebilir. Aynısı, imzaladıktan sonra görünen bilgiler için de geçerlidir.
Son Güncelleme: 30.10.2020 14:28