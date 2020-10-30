İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...
İçişleri Bakanı Soylu: 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldi
İçişleri Bakanı Soylu: 6 binanın...

KYK'ya yazacağınız dilekçede önemli olan hususlar nelerdir? Dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçenizi yazarken dikkat etmeniz gereken hususlar vardır. Bunları eksiksiz bir şekilde yazdığınız zaman sizin vermiş olduğunuz dilekçeyi alan kişiler tarafından önemle okunması gerekmektedir. Ondan dolayı yazmış olduğunuz dilekçe sizin için önem taşımaktadır. Yazımızda dilekçe yazarken dikkat edilmesi gereken noktalara değindik.

30 Ekim 2020 Cuma 14:28
KYK'ya yazacağınız dilekçede önemli olan hususlar nelerdir? Dilekçe nasıl yazılır?
Takip Et:


Dilekçe yazarken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Bunlar;

  • Dilekçe beyaz kâğıda yazılır. Dolu olmalı.
  • Kâğıdın arka yüzü kullanılmaz, gerektiği kadar ikinci kâğıt kullanın.
  • Mavi veya siyah kalemle yazın ve ayrıca bir bilgisayarla yazabilirsiniz.
  • Uygun kuruma başvurarak başlayın. Adresten sonra bir virgül eklenir.
  • Yer ve tarihi girin.
  • Ciddi tarzda yazılmış bir dilekçe tarafsız olmalıdır.
  • İsteğinizi veya sorununuzu, gereksiz ayrıntılar eklemeden açık ve öz bir şekilde ifade edin. Dilekçe kişisel olmamalıdır.
  • Gerekli olan yasal olmalıdır. Şikayet üzerine dilekçe yazılırsa belge ve tanıklığa dayandırılmalıdır.
  • Hiyerarşik düzen, dikkat edilmesi gereken bir konudur.
  • Dilekçe, daha yüksek bir makam sorunu çözerse," saygıyla sunarım ", işlem için onay gerektiğinde" saygıyla rıza ederim "ifadesiyle bitmelidir.
  • Her yerde olduğu gibi dilekçenizi yazarken de imla ve noktalama kurallarına dikkat edin.
  • Dilekçe sahibi tam adını ve tam adresini vermelidir.
  • Dilekçe bir imza içermelidir. Birden fazla kişi ortak bir konuda dilekçe yazdığında, her kişi ayrı bir dilekçe yazmalı ve imzalamalıdır.
  • Dilekçeye ek belgeler eklenmişse bunlar yazının sonunda Ekler başlığında yer almalıdır.
  • Paragraflar arasında bir satır boşluk bırakın.
  • Metne başlamadan önce adresten sonra iki satır bırakın.
  • Tarih ile adres arasında sayfanın yapısına göre (metnin uzunluğuna göre) 3-15 satır seçilebilir. Aynısı, imzaladıktan sonra görünen bilgiler için de geçerlidir.


Son Güncelleme: 30.10.2020 14:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DilekçeKYK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 'İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık'
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 'İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık'
MEB'den okullarla ilgili önemli karar! Bakan Selçuk açıkladı
MEB'den okullarla ilgili önemli karar! Bakan Selçuk açıkladı
Burs/ Kredi almaktan vazgeçen öğrenci tekrar kredi / burs almak için hazırlayacağı dilekçe örneği nasıl olmalıdır?
Burs/ Kredi almaktan vazgeçen öğrenci tekrar kredi / burs almak için hazırlayacağı dilekçe örneği nasıl olmalıdır?
Okul dondurmak için bildirim dilekçesi nasıl yazılır?
Okul dondurmak için bildirim dilekçesi nasıl yazılır?
ÖSYM ISG sınav giriş yerleri belli oldu!
ÖSYM ISG sınav giriş yerleri belli oldu!
Okullarda yüz yüze olarak yapılacak sınavlarla ilgili olarak MEB'den beklenen açıklama
Okullarda yüz yüze olarak yapılacak sınavlarla ilgili olarak MEB'den beklenen açıklama

Popüler Haberler

Bugün gram altın ne kadar oldu? 1 Kasım 2020 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Altın ne kadar oldu? 1 Kasım 2020 Pazar Güncel altın fiyatları 1 Kasım 2020 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
BİM 1 Kasım 2020 Pazar aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Güncel gümüş fiyatları 1 Kasım 2020 Pazar – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 1 Kasım 2020 Pazar E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 1 Kasım 2020 Pazar Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 1 Kasım 2020 Pazar
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 1 Kasım 2020 Pazar
Bankaların güncel kredi faiz oranları 1 Kasım 2020 Pazar
Kamera Arkası sunucusu kimdir? Beyza Şekerci kaç yaşında? nerelidir?
Mukabele veren kanallar hangileri? Mukabele nedir, ne demek? Televizyondan mukabele dinlemekle hatim yapılır mı? 2020 Mukabele saatleri ve kanalları
QNB Finansbank IBAN No sorgulama işlemleri
DGS ne kadar sürecek? Sınav kaçta başlayıp kaçta bitecek?
Beşiktaş'ın yeni transferi Kamil Grosicki kimdir? Grosicki kariyeri ve daha önce forma giydiği takımlar
İnternet hız testi nereden, nasıl yapılır? En iyi hız testi siteleri
Hamile Bir Kadın Gebelik Diyabeti Esnasında Ne Yapmalıdır? Belirtileri Nelerdir?
İnci Okan ve köpeği Fıstık sağlık durumları nasıl?
Emekli aile yardımında son durum ne? Emekli aile yardım ödemesi 2020 yılında başlayacak mı? SSK, SGK ve Bağkur emeklisi 4 gözle bekliyor!
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Yaman neden öldü, dizide neden yok? Vahide Perçim diziye veda etti
Çocukluk dizisi Hanife kimdir? Gerçek adı nedir? Nihal Menzil nereli, yaşı kaç?
31 Ekim 2020 Cumartesi Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 31 Ekim 2020 Cumartesi Koronavirüs sonuçları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.