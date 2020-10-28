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KYK yurtlarından alınan izin dilekçesi örneği

KYK yurtlarında kalan öğrencilerin yurtta kalmayacakları günlerde izin alması gerekmektedir. KYK yurt izinleri öğrencilerin izin dilekçesi vermesiyle gerçekleşmektedir.

28 Ekim 2020 Çarşamba 13:19
KYK yurtlarından alınan izin dilekçesi örneği
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Üniversite eğitimi alan kişilere Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda kalma imkanı sağlanmaktadır. KYK yurtlarında ücretli olarak kalan öğrencilere pek çok imkan sağlanmaktadır. Ancak KYK yurtlarının da bazı kuralları vardır.

KYK yurtlarında kalan öğrenciler bütün işlemlerini https://gencizbiz.gsb.gov.tr/ adresi üzerinden yapabilmektedir. Gencizbiz sistemi öğrencilerin KYK yurtlarından izin almasını da sağlamaktadır. Öğrencilerin izin alabilmesi için e-Devlet girişi yapması gerekmektedir.

Gencizbiz Uygulamasından Nasıl İzin Alınır?

Öncelikle https://gencizbiz.gsb.gov.tr/ adresi üzerinden e-Devlet girişi yapılmalıdır. Öğrenciler sisteme T.C kimlik numarası ve e-Devlet şifreleriyle girebilmektedir. Sisteme giren kişiler açılan ekrandaki ‘İzinler’ bölümüne tıklamalıdır. Buradan da ‘izin talep et’ seçeneğine tıklanmalıdır.

Öğrenciler bu ekran üzerinden izinlerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini seçmelidir. Ayrıca izinden erken dönülmesi halinde iznin idareden yeniden düzenlenmesi gerekir. Ayrıca Gencizbiz uygulamasının yanı sıra dilekçe ile de izin talep edilebilmektedir.

KYK yurtlarından alınan izin dilekçesi şu şekildedir:

                                                                                                                                                            …/…/…(tarih)


 

                             KREDİ YURTLAR KURUMU …….. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Yurdunuz … blok … kat … oda ve … numaralı yatakta kayıtlı  öğrenciniz olarak (sağlık sebepleri. aile, yakın akraba vb. gitmem gerektiğinden) …/…/….  ile …/…/…  tarihleri arasında izin verilmesini.

 

Saygılarımla arz ederim.

 

 



Son Güncelleme: 28.10.2020 13:19
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Anahtar Kelimeler:
KYKİzin Dilekçesi
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