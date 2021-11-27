KYK yurtları hangi şartlarda öğrenciye çıkıyor?

Ülkemizde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversite öğrencileri için her yıl düzenli olarak yurt başvurusu yapılmaktadır. kredi ve Yurtlar Kurumuna ait olan öğrenci yurtlarında kalmak için başvuru yapan öğrencilerin, öncelikle daha önceden belirlenmiş olan bazı kriterleri taşıyor olmaları gerekiyor.

Öğrencilere KYK yurtları hangi şartlar altında çıkmaktadır?

Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait olan yurtlar; ön lisans, lisans, yüksek lisans ile doktora öğrencilerinin eğitim süreleri boyunca kalabilecekleri yurtlardır. Bu yurtlarda kalmak için de öğrencilerin başvuru esnasında daha önceden yetkililer tarafından belirlenen puanları almış olmaları gerekiyor.

Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait olan yurtlarda kalmak için başvuru yapan öğrencilerin yaşadıkları evlerinin okula olan uzaklık durumu, maddi durumları, sahip oldukları mal varlıkları vb. pek çok etken de öğrenciye yurt çıkması durumunda oldukça etki etmektedir. Öğrencinin bir milli sporcu oluşu, şehit ya da gazi çocuğu olması durumunda ise otomatik olarak yurda yerleştirme işlemi yapılmaktadır.

Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kimler kalabilir?

Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalmak için öğrencilerin belli başlı bazı özelliklere sahip olmaları gerekiyor. Bu özellikler ise şu şekildedir;

Örgün öğretim hizmeti vermekte olan bir üniversitede okuyan öğrenciler

Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programı ailesinin yaşadığı il ve ilçe sınırları dışında olan öğrenciler

Yurt dışında olan yurtlarda kalan ve öğrenim süresi boyunca öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar dışında herhangi bir suçtan ötürü 6 ay veya daha fazla süre ile hapis cezası kesinleşmiş bir mahkumiyeti olmayan öğrenciler

Bakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yüksek öğrenim görev ile yurtlarından çıkarma cezası veya 6 aydan daha fazla uzaklaştırma cezası almamış öğrenciler

Uluslararası öğrenci, öğrenci belgesi, ikamet izin belgesi ile pasaport onaylı suretini ibraz eden öğrenciler

Kamu personeli olmayan öğrenciler

Toplu yerlerde yaşamaya engel olmayacak derecede akıl ve ruh sağlığına sahip olan öğrenciler

Herhangi bir bulaşıcı hastalığa sahip olmayan öğrenciler

Yurt başvurusunda bulunduğu tarihte henüz 35 yaşını doldurmamış olan öğrenciler

Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kimler kalamaz?

Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait olan yurtlarda kalmak için belirlenmiş olan bazı kurallara uygunluk göstermeyenlerin bu yurt imkanlarından faydalanabilme ihtimali yok. Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalamayacak olan kişiler ise şu şekilde sıralanabilir;

Örgün olarak bir yükseköğretim kurumunda okumayan öğrenciler

Ailesi ile aynı şehirde yaşamakta olan öğrenciler

Taksirli suçtan dolayı sabıka kaydı olan öğrenciler

Toplu bir şekilde yaşamaya engel olacak bir sağlık sorununa sahip olan öğrenciler

Asgari ücret ve üzerinde bir gelire sahip olan ve bir işte çalışan ve sabit bir aylık gelire sahip olan öğrenciler

Resmi kuruluşlardan süresiz olarak uzaklaştırılmış olan öğrenciler

Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarından öğrencinin hangi nedenden dolayı ilişiği kesilmektedir?

Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait olan yurtlarda kalma hakkı kazanan öğrenciler için uymaları gereken bazı belli başlı kurallar mevcuttur. Bu belli kuralların dışında olan öğrenciler ile yurt ilişikleri kesilmektedir. KYK yurtlarında kalan bir öğrencinin yurt ile olan ilişiği aşağıda yer alan şu sebeplerden dolayı kesilmektedir;

Yurtta kalma hakkını elde etmiş ve sonra da yurtta kalmak için kendisinde aranan şartlardan bir tanesini kaybetmiş olan öğrenci

Yurt kurallarına uymadığı gerekçesi ile yurttan çıkarılma cezasına çarptırılmış olan öğrenciler

Yurt ücret ödemesini vaktinde yapmayan öğrenci

Devam ettikleri öğretim kurumundan 1 aydan daha uzun bir süre için uzaklaştırma cezası almış öğrenciler

Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait olan yurtlardan hangi öğrenciler ücretsiz bir şekilde faydalanabilir?

Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait olan yurtlardan belli başlı birtakım özelliklere sahip olan öğrenciler hiçbir ücret ödemeden yararlanabilmektedir. KYK yurtlarından ücretsiz olarak faydalanma hakkına sahip olan öğrenciler ise şu şekildedir;