KYK Yurt Yönetim Memurluğu şartları ve başvuru detayları

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nde birçok alanda personel çalışmaktadır. Bu alanlardan biri de Yurt Yönetim Memurluğudur. Yurt Yönetim Memurları Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki yurtların idaresi ve yönetiminde görev yapmaktadır.

Yurt Yönetim Memuru olmak için açılan alımlara başvuru yapılmalıdır. Başvurularda adaylardan T.C Vatandaşı olmak, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak gibi şartlar istenmektedir.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü KYK Yurt Yönetim Memurluğu alımlarında adaylardan KPSS puan şartı istenir. Adayların ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sınavının P3 puan türünden en az 60 puan almaları şartı aranmaktadır.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü alım başvurusu açıldıktan sonra KPSS puanına göre alım yapılacak kişi sayısının 4 katı mülakatlara çağrılır. Mülakatlarda başarılı sonuç elde eden kişiler görevlerine başlar. Mülakatlarda adayların en az 70 puan almaları gerekmektedir.

KYK Yurt Yönetim Memurları personel işleri birimi, satın alma işleri birimi, eğitsel bölüm, öğrenci işleri bölümlerinde görev yapabilirler.

Yurt Yönetim Memurlarının mesai saatleri görev yapılan yurdun yoğunluğuna göre değişebilir. Ayrıca söz konusu personeller belirlenen günlerde nöbet tutarlar. Hafta içi nöbetleri mesai saati başlangıcı olan sabah 08:00’de başlar ve diğer gün 08:00’e kadar sürer. Hafta sonu nöbeti ise 09:00’da başlar ve diğer gün aynı saatte biter.

YK Yurt Yönetim Memurları sözleşmeli personel olarak çalışmaktadır. Kadrolu memur alımları son yıllarda yapılmıyor, bu nedenle işe alınan kişiler sözleşmesi personel olarak görev yapmaktadır.

Yurt Yönetim Memurları KYK yurtlarının bulunduğu tüm illerde görev yapabilir. Alımlarda hangi ilde ve yurtta personel alımı yapılacağına göre görev yeri tercihi yapılabilir. Öte yandan söz konusu memurların maaşları tutulan nöbet ve yapılan mesaiye göre değişmektedir.