KYK Yurt başvuruları nasıl yapılır? KYK yurt başvuru şartları ve başvuru işlemleri

Kredi Yurtlar Kurumu üniversite öğrencilerine yurt imkanı sağlıyor. Her yıl okullar başlamadan önce alınan yurt başvuruları bu yıl pandemi nedeniyle ertelenmişti. Üniversiteye geçen binlerce öğrenci KYK yurt başvurularının ne zaman yapılacağını merak ediyor.

Üniversite eğitimleri halihazırda uzaktan eğitim şeklinde devam ediyor. Şehir dışında üniversite kazanan ve yurt başvuru yapmak isteyen binlerce öğrencinin merakla beklediği yurt başvuruları hakkında henüz net bir tarih açıklanmadı.

KYK yurt başvuruları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvurusu adresi üzerinden yapılmaktadır. Başvurular bir yükseköğrenim kurumuna kayıtlı olan öğrenciler tarafından yapılabiliyor. Öte yandan KYK yurt başvurularında istenen diğer şartlar şu şekilde;

Öğrencinin örgün eğitim veren bir yükseköğretim programına kayıtlı olması başvurunun ilk şartıdır. Öğrencinin ailesinin okulun bulundu şehrin dışında yaşaması (%40 ve üzeri engeli bulunan, devlet koruması altında olan ve anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

6 veya daha fazla süreli hapis cezası bulunmayan öğrenciler

Öğrencinin daha önceden süresiz çıkarma cezası bulunmaması

Uluslararası öğrencilerin ikamet izninin bulunması

Asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmıyor olması (zorunlu staj hariç)

Öğrencinin toplu yaşama düzenine uymayacak seviyede akıl, ruh ya da bulaşıcı bir hastalığının bulunmaması