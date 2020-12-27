İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...
İBB eski başkanı Kadir Topbaş'ın covid-19 tedavisi devam ediyor
İBB eski başkanı Kadir Topbaş'ın...
İlber Ortaylı canlı yayın kapandı sandı, güzel sunucu için
İlber Ortaylı canlı yayın kapandı...
Karaman'da 17 yaşında ki çocuk işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti!
Son Dakika
Karaman'da 17 yaşında ki çocuk...

KYK Yurt başvuruları nasıl yapılır? KYK yurt başvuru şartları ve başvuru işlemleri

Üniversite eğitimlerine başlayacak olan binlerce öğrenci KYK yurt başvurularını bekliyor. Öğrenciler KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, KYK yurt başvuru şartları ve başvuru işlemlerini araştırıyor.

27 Aralık 2020 Pazar 15:55
KYK Yurt başvuruları nasıl yapılır? KYK yurt başvuru şartları ve başvuru işlemleri
Takip Et:

Kredi Yurtlar Kurumu üniversite öğrencilerine yurt imkanı sağlıyor. Her yıl okullar başlamadan önce alınan yurt başvuruları bu yıl pandemi nedeniyle ertelenmişti. Üniversiteye geçen binlerce öğrenci KYK yurt başvurularının ne zaman yapılacağını merak ediyor.

Üniversite eğitimleri halihazırda uzaktan eğitim şeklinde devam ediyor. Şehir dışında üniversite kazanan ve yurt başvuru yapmak isteyen binlerce öğrencinin merakla beklediği yurt başvuruları hakkında henüz net bir tarih açıklanmadı.

KYK yurt başvuruları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvurusu adresi üzerinden yapılmaktadır. Başvurular bir yükseköğrenim kurumuna kayıtlı olan öğrenciler tarafından yapılabiliyor. Öte yandan KYK yurt başvurularında istenen diğer şartlar şu şekilde;

Öğrencinin örgün eğitim veren bir yükseköğretim programına kayıtlı olması başvurunun ilk şartıdır. Öğrencinin ailesinin okulun bulundu şehrin dışında yaşaması (%40 ve üzeri engeli bulunan, devlet koruması altında olan ve anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

6 veya daha fazla süreli hapis cezası bulunmayan öğrenciler

Öğrencinin daha önceden süresiz çıkarma cezası bulunmaması

Uluslararası öğrencilerin ikamet izninin bulunması

Asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmıyor olması (zorunlu staj hariç)

Öğrencinin toplu yaşama düzenine uymayacak seviyede akıl, ruh ya da bulaşıcı bir hastalığının bulunmaması

 



Son Güncelleme: 27.12.2020 15:55
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KYKYurtBaşvuru
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TOBB'dan 30 bin öğrenciye klavyeli tablet desteği
TOBB'dan 30 bin öğrenciye klavyeli tablet desteği
Öğretmenlerin Ocak ayı seminer programı belli oldu
Öğretmenlerin Ocak ayı seminer programı belli oldu
Bakan Ziya Selçuk'tan tablet açıklaması
Bakan Ziya Selçuk'tan tablet açıklaması
AÖF Güz Dönemi sınav sonuçları açıklandı
AÖF Güz Dönemi sınav sonuçları açıklandı
MEB'den son dakika duyurusu! Yüz yüze sınav tarihleri ertelendi
MEB'den son dakika duyurusu! Yüz yüze sınav tarihleri ertelendi
Bakan Selçuk yüz yüze sınavların ertelendiğini duyurdu!
Bakan Selçuk yüz yüze sınavların ertelendiğini duyurdu!

Popüler Haberler

Alo trafik şikayet ve Whatsapp ihbar şikayet hattı
Evde yılbaşı kutlamaları yasaklandı mı?
Akrep yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
EXXEN platformu için frekans bilgileri var mı varsa nelerdir? Exxen aylık ücreti ne kadardır?
Eltilerin Savaşı ve Ağır Romantik ilk kez Show TV'de
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programı yılbaşı özel konukları kim?
2021 Survivor'ın ne zaman başlayacağı belli oldu mu?
Gelinim Mutfakta programının sunucusu neden değişti? Onur Büyüktopçu programdan neden ayrıldı?
Exxen Sihirli Annem kadrosu açıklandı
Doya Doya Moda programının jüri üyesi Kemal Doğulu yarışmadan neden ayrıldı?
Ziraat Bankası IBAN No sorgulama işlemleri
Show TV Çukur final mi yapacak, bitiyor mu?
İBB 3.200 TL'lik eğitim yardımı ne zaman yapılacak? Hesaplara ne zaman yatırılacak?
Sefirin kızı yeni bölüm var mı, yok mu? Show Tv 6 Nisan Sefirin Kızı neden yok? Yeni bölüm ne zaman
Asgari Ücret 2020 öngörülen rakam ne kadar? Asgari ücret için toplantıları ne zaman başlayacak?
Seksenler dizisi Mikser Melahat kimdir? Özlem Tokaslan doğum tarihi
KPSS puanı ile kaç kez tercih yapılabilir, kaç tercih hakkı var? Mezun olmadan tercih yapılır mı?
Anaokulu zorunlu mu oldu? Anaokulları eğitimi ne zaman başlıyor? 2020
Savaşçı dizisi yeni bölüm ne zaman, hangi kanalda başlayacak?
Şok 1 Ocak 2021 indirimli ürünler kataloğu
Part time çalışana kıdem tazminatı ödemesi yapılır mı? 2020

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.