KYK yurt başvuruları başladı

Haftalardır merakla beklenen Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları an itibariyle başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ilk kez üniversiteye kayıt olan öğrenciler için KYK yurt başvurularının başladığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, Sosyal Medya Hesabından Müjdeyi Verdi

Başvurular E-Devlet Üzerinden Alınacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,üzerinden yaptığı açıklamada ‘’Üniversiteli arkadaşları GSB yurtlarına hoş gelecek, sefa getirecek. Yurtlarmıza başvurular başladı. Sağlıklı, güvenli, konforlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59’a kadarüzerinden başvuru yapabilirsiniz’’ sözlerini sarf etti.

KYK’nın yurt başvurusuna ilk kez üniversiteye başlayacak öğrencilerin yanında 1 Haziran 2020 tarihi öncesinde üniversite kaydı yapmış olan ara sınıf öğrencileri de kayıt yaptırabilecek. Başvurular 12 Eylül 2021 Pazar günü saat 23.59’a kadar sürecek. Başvurular E-Devlet üzerinden alınacak.