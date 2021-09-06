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KYK yurt başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada KYK yurt başvurularının an itibariyle başladığını açıkladı. Ayrıntılar haberimizde…

06 Eylül 2021 Pazartesi 23:38
KYK yurt başvuruları başladı
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Haftalardır merakla beklenen Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları an itibariyle başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ilk kez üniversiteye kayıt olan öğrenciler için KYK yurt başvurularının başladığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, Sosyal Medya Hesabından Müjdeyi Verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ‘’Üniversiteli arkadaşları GSB yurtlarına hoş gelecek, sefa getirecek. Yurtlarmıza başvurular başladı. Sağlıklı, güvenli, konforlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59’a kadar E-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz’’ sözlerini sarf etti.

Başvurular E-Devlet Üzerinden Alınacak

KYK’nın yurt başvurusuna ilk kez üniversiteye başlayacak öğrencilerin yanında 1 Haziran 2020 tarihi öncesinde üniversite kaydı yapmış olan ara sınıf öğrencileri de kayıt yaptırabilecek. Başvurular 12 Eylül 2021 Pazar günü saat 23.59’a kadar sürecek. Başvurular E-Devlet üzerinden alınacak.


Son Güncelleme: 06.09.2021 23:38
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Anahtar Kelimeler:
E-devletTwitterMehmet Muharrem KasapoğluGençlik Ve Spor BakanıKYK Yurt Başvuruları
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