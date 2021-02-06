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KYK Şubat 2021 bursları ne zaman hesaplara yatar? TC kimlik numarasına göre burs paraları ödeme tarihleri

Öğrencilerin geçimine büyük katkı sağlayan KYK burs ve kredi ödemelerinin ne zaman yatacağı araştırılmaya devam ediyor. Öğrenciler bu konuyu araştırmaya devam ederken yüzlerini güldüren haber Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan geldi. KYK burs ve kredi Şubat ayı ödemelerinin yatırılmaya başlandığı duyuruldu.

06 Şubat 2021 Cumartesi 15:45
KYK Şubat 2021 bursları ne zaman hesaplara yatar? TC kimlik numarasına göre burs paraları ödeme tarihleri
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Öğrenciler için büyük öneme sahip KYK burs ve kredi ödemelerinin yatıp yatmadığı düzenli olarak araştırılıyor. Şubat ayı burs ve kredilerinin de yatıp yatmadığı araştırılırken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’ndan öğrencileri sevindiren bir haber geldi. Kasapoğlu, twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, Şubat ayına ait burs ve kredilerin yatırılmaya başladığını belirtti.

Kasapoğlu açıklamasında, ödemelerin 10 Şubat’a kadar devam edeceğini ve TC kimlik numarasının son rakamına göre ilerleneceğini belirtti. Kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar ödemelerini ilk önce yani bugün alacak grupta yer alıyor. Sırasıyla son rakamı 2 olan  7 şubatta, 4 olan 8 Şubatta, 6 olan 9 Şubatta, 8 olanlar ise son olarak 10 Şubat’ta kredi veya burs ödemelerini alabilecekler.

2021’de KYK burs ve kredi ödemeleri ne kadar?

Üniversite öğrencilerine yatırılan burs miktarı 2021’de 650 TL olarak belirlendi. Doktora  öğrencilerine yatırılan miktar 1300 TL iken yüksek lisans öğrencilerine yatırılan burs ve kredi tutarı ise 1950 TL olarak karşımıza çıkmakta.



Son Güncelleme: 06.02.2021 15:45
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Anahtar Kelimeler:
KYK KrediKYK Burs
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