KYK öncelik belgesi alma alma şartları

Üniversite öğrencilerine Kredi Yurtlar Kurumu tarafından burs ve kredi veriliyor. Her ay öğrencilere düzenli olarak yatırılan burs ve kredilerin başvuruları üniversite tercihlerinin ardından yapılıyor. KYK burslarından 8 farklı kolda burs veriliyor. Herkese burs çıkmasa da bazı kişilere burs verilmesine öncelik gösteriliyor.

Bu kişilerin başında şehit çocukları gelmektedir. Bu kişilerin yanı sıra sınavda ilk 100’e giren kişilere de burs verilmektedir.

Öncelik belgesi kimlere verilir?

Öncelik belgesi şehit evladı, kardeşi ile gazi evladı olanlara verilmektedir. Şehit evladı veya kardeşi tek dalda incelenmiyor. Eğer şehit evliyse, şehidin kardeşi öncelik belgesi alamaz. Şehit bekar ise kardeşi evli olması halinde ise çocukları öncelik belgesi almaktadır.

Belge nereden alınır?

Şehit evladı veya kardeşi ile gazi evladı olan kişiler SGK, GKB ve Jandarma Genel Komutanlığı’ndan bu belgeyi alabilir.

Anne veya babası vefat edenler

Anne veya babası vefat eden kişilerin öncelik belgesi alması mümkündür. Bu durumda üniversite eğitimine başlayan kişilere KYK burslarından öncelik verilmektedir.

Anne ve babası vefat eden kişilerin MERNİS sistemine girerek başvurularında bu durumu belirtebilir. Bunun için herhangi bir yere gitmesine gerek yoktur.

Terörler savaşım kanunun 21. Maddesi kapsamındakiler

3713 sayılı Terörler Savaşım Kanununun 21. Maddesi kapsamında yer alan kişilere öncelik belgesi verilmektedir. Devlet bu kişilerin çocuklarına da öncelik şansı sunar ve burs vermektedir.

İllerde bulunan valilikler ile ilçelerde bulunan kaymakamlıklardan bu konuda belgeyi alabilirsiniz.

ÖSYM sınavında her eğitim branşındaki ham puanı ilk 100’de olan öğrenciler

Üniversite sınavında ilk 100’e giren öğrencilere KYK tarafından öncelik belgesi verilir ve bu kişilere burs verilir.

Söz konusu kişilere ÖSYM’den ilk 100’e girdiklerine dair belgeyi alabilirler.