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KYK öğrenim kredisi nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır? KYK öğrenim kredisi başvurusu için gerekli olan belgeler

Kredi Yurtlar Kurumu, öğrenim kredisi başvuruları her yıl yapılmaktadır. Öğrenciler KYK öğrenim kredisi nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır ve KYK öğrenin kredisi başvuru için gerekli olan belgeleri araştırıyor.

08 Aralık 2020 Salı 11:06
KYK öğrenim kredisi nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır? KYK öğrenim kredisi başvurusu için gerekli olan belgeler
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Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversite öğrencilere kredi ve burs verilmektedir. Her yıl yapılan KYK öğrenim kredisi başvurularına binlerce öğrenci başvuruyor.

KYK öğrenim kredisi başvurusu yapıldıktan sonra öğrenciye burs çıkmazsa, kredi verilmesi teklif edilir. Kredi almak kişinin kendi isteği doğrultusundadır.

KYK öğrenim kredisi nasıl alınır?

KYK kredi başvuruları eğitim öğretim yılının başında yapılır. Başvuru yapmak için istenen şartlar ise şu şekildedir;

T.C Vatandaşı olmak,

Ön lisans, lisans ve açık öğretim öğrencisi olmak, (Bu kişiler içinde öncelik şehit, gazi çocukları ile öksüz öğrencilerindir.)

İki yıllık okul mezunları, 4 yıllık okullardan birine girme hakkı elde ederse,

ÖSYM tarafından düzenlenen üniversite sınavında ilk 100’e giren öğrenciler,

Amatör milli sporcular.

Yukarıdaki özelliklere uygun olan öğrenciler kredi, burs başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden yapmaktadır.

Başvuru için istenen belgeler?

Öğrenim kredisi başvurularında öğrencilerden istenen belgeler şunlardır;

Şehit ve gazi çocukları için, durumu kanıtlayan belge,

%40 ve üzeri engelli öğrencilerin engel durumunun belirtildiği sağlık raporu,

Lise sürecine kadar yetiştirme yurtlarında kalan öğrenciler için bu durumu belirten belge,

Amatör milli sporcuların lisans veya kanıt niteliğindeki belgesi,

Anne babası vefat etmiş kişiler için vefat belgesi,

Darüşşafaka lisesi mezunlarının lise diploması,

Diğer liselerden mezun olanların lise diploması istenmektedir.

Burs veya kredi başvurusu onaylanan kişilerin ödemeleri Ziraat Bankası üzerinden kendi adlarına açılmış hesaplarına ödemeleri yatırılır. Hangi Ziraat Bankası şubesine gidileceği başvurusu onaylanan kişilere ibraz edilir ve bu kişiler belirtilen şubeye giderek banka kartlarını alabilir.

 



Son Güncelleme: 08.12.2020 11:06
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