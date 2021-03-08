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KYK Mart ayı burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? Mehmet Muharrem Kasapoğlu müjdeyi verdi

Yükseköğrenim öğrencilerine verilen KYK kredi burs ödemeleri merak ediliyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mart ayı ödemelerinin tarihini açıkladı.

08 Mart 2021 Pazartesi 01:13
KYK Mart ayı burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? Mehmet Muharrem Kasapoğlu müjdeyi verdi
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Üniversite öğrencilerine verilen KYK kredi burs ödemelerinin Mart ayında ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyordu. Binlerce öğrenci Mart ayı ödemeleri hakkında açıklama bekliyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu öğrencilere müjdeyi verdi. Bakan Kasapoğlu Mart ayı KYK kredi burs ödemelerinin başladığını duyurdu.

Ödemelerin tamamı 10 Mart tarihine kadar bitirilecek. Öte yandan ödemeler öğrencileri TC Kimlik numaralarının son hanelerine göre sırayla yatırılmaktadır. KYK kredi burs ödemeleri her ayın 4’ünde başlayıp öğrencilerin kimlik numaralarının son hanelerine göre ayın 10’ununa kadar tamamlanıyor. Ancak bu yıl pandemi nedeniyle ödemelerin gecikmesi gibi durumlar yaşanmıştı. Bu nedenle öğrenciler ödemelere ilişkin açıklamaları yakında takip etmeye başladı. Öte yandan KYK kredi burs ödemelerine yeni yılla birlikte zam yapılmış 550 TL olan burs ödemeleri 650 TL’ye çıkarılmıştı.



Son Güncelleme: 08.03.2021 01:13
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Anahtar Kelimeler:
KYKBursKrediMart
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