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KYK kredi borçlarıyla ilgili son gelişmeler neler? 280 bin kişinin KYK borcu silinecek mi?

Bakanlıktan kredi borçları ile alakalı açıklama geldi. 280 bin kişinin KYK borcu silineceğine dair son dakika gelişmeleri yaşandı.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 19:07
KYK kredi borçlarıyla ilgili son gelişmeler neler? 280 bin kişinin KYK borcu silinecek mi?
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Devlet tarafından öğrencilere KYK burs ve kredi olanakları sağlanmaktadır. KYK bursundan yararlanan öğrencilerden problem olmasa dahi burs çıkmayan öğrenciler kredi olanağından yararlanabiliyor. KYK’dan kredi alan öğrenciler mezun olduktan 2 yıl sonra işe girmeleri halinde ödeme yapabilecekler.

Yapılan araştırmalar çerçevesinde KYK kredi borçlarını ödemeyen veya erteleme talebinde olanlar 2006 yılına göre yüzde 414 artış gösterdi. Buna göre vatandaşlar KYK kredi borç ödememesi halinde icra endişesiyle karşı karşıya kalabilmektedir.

KYK kredi borçlarıyla ilgili son gelişmeler


KYK borçlarının silinmesine dair henüz bir resmi açıklama yapılmadı. Bu çerçevede KYK borçlarının silinip silinmeyeceği de henüz belli olmadı. Borçlar silinmemesine karşın mezun olan vatandaşlar kredi borçlarını yapılandırabilecekler. KYK kredi borçlarına dair düzenlemeler araştırılarak gündeme taşınıyor. Ödenecek tutarlar, TÜİK yurt içi üretici fiyat endeksindeki artışlara göre hesaplama yapılmaktadır. Cumhurbaşkanı mücbir sebepler durumunda ilgili dönem endeksini uygulamaksızın erteleme yapabilecek.

Kredi borcu ödenmezse ne olur?

Pandemi nedeniyle öğrencilerin KYK kredi borçlarını ödeyememeleri nedeniyle araştırmalar yapılmaya başlandı. Borçların verildiği tarihi müteakip normal öğrenim süresinin bitimine kadar olan tutarlar çerçevesinde enflasyon artışının ilave edilmesiyle değerlendirmeler yapılıyor. Borçlarını iki yıl sonra ödemeyen kişiler aylık yüzde 1.40 gecikme zammıyla ödeme yapmak zorunda olacaklar.

Bireylerin ödemesi gereken tutarın artış göstermesiyle kredi tutarı 3 katına çıkmıştır. TÜİK yurt içi fiyat endeksinde meydana gelen artışlardan sonra uygulamalar doğrultusunda hesaplamalar yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mücbir sebep hali ilan edilmesi halinde Yİ-ÜFE uygulamadan erteleme sunulabileceği belirtiliyor.



Son Güncelleme: 08.08.2020 19:07
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