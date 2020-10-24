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KYK bursu kaç TL oldu? KYK bursundan kimler faydalanabilir?

Devletin öğrencilere sağlamış olduğu KYK bursu öğrenim gören öğrenciler için önem taşımaktadır! KYK bursundan faydalanabilmek için ne yapmak gerekir? Başvuru şartları nelerdir? Kimler bu ödenekten faydalanabilmektedir? KYK bursuna başvuru nereden yapılmaktadır?

24 Ekim 2020 Cumartesi 12:24
KYK bursu kaç TL oldu? KYK bursundan kimler faydalanabilir?
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Devlet tarafından üniversite öğrencilerinin masraflarını karşılamalarına ve mali zorlukların üstesinden gelmelerine destek olmak için sağlanan burslara devlet bursu denmektedir. Bu burs ile üniversite öğrencileri ve aileleri maddi olarak rahatlayacak. Devlet bursu nasıl alınır, gerekli belgeler ve koşullar, nereye başvurulur, hangi belgeler gereklidir, hangi bankaya gidilmeli? Öğrencilerin en çok ilgilendiği burs bilgilerini aradık.

Devlet Bursu Nasıl Alınır?

Üniversite öğrenimi gören her öğrencinin alabileceği burstan yararlanabilmek için, resmi düzenlemelere uygun olarak önerilmekte ve gerekli belgeler temin edilmektedir. Eğitim sürecinde ücretsiz olarak alınan burs için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sağlanan kredi ve yurt kurumuna (KYK) başvuru yapılacaktır. Öncelikle online yurt kurumunun resmi web sitesinden başvurunuz. Başvurunun sonuçlarını e-devlet sisteminden veya KYK sonuçları sorgu sayfasından öğrenebilirsiniz. Sonuçları karşılayan tüm işlemleri tamamladıktan sonra burs almaya hak kazanırsınız.

Devlet Bursu (KYK) Almak İçin Nereye Başvuru Yapılır?

Devlet bursu, üniversitede okuyan öğrencilere eğitimleri sırasında verilen burslardan birisidir. Bu, Yurtkur tarafından sadece yüksek başarılı öğrencilere geri ödemesiz kredi şeklinde sağlanan bir burs türüdür. Kredi Yurt Kurumu tarafından sağlanmaktadır. KYK web sitesini intenet üzerinden takip edebilir ve başvuru duyurulduktan sonra bilgilerinizi intenet üzerinden gönderebilirsiniz. İade edilebilir kredi veya geri ödemesiz burs olarak bilinir. E-Devlet KYK veya ÖSYM KYK sorgusu ile sonuçları alabilirsiniz. İadesi olmayan burslar için ilk 100 kişi durumunuza ve verdiğiniz bilgilere göre belirlenir. Ayrıca, okul dönemi notlarınızda 4'ten fazla başarısız dersten başarısız olursanız, bursunuz krediye dönüşecektir.

Kimler KYK Bursu Alabilir?

Her öğrenci, üniversite öğrencilerinin şiddetle talep ettiği devlet bursunu almayacaktır. Devlet bursuna ön lisans, ön lisans, açık öğretim öğrencileri, lisansüstü ve iki yıllık üniversite eğitimi, temel üniversitelerde okuyan öğrenciler, ön lisans eğitimi aldıktan sonra dört yıllık geçiş haklarını kesintisiz olarak kullanan öğrenciler başvurabilir. Ancak, hazırlık veya dört yıllık eğitime geçiş yapan ve üçüncü yılında okuyan öğrencilere burs verilmez. Bursu yeniden almak isteyenlerin KYK ile kayıtlarını yenilemeleri veya yeniden başvurmaları gerekmektedir ÖSYM sözlü sınavına ek olarak, Türkiye'nin en iyi 100 girişinden başarıyla giren yabancı dil, sosyal, eşdeğer alanlardaki öğrenciler geri ödemesiz olarak devlet bursu alabilirler. Öte yandan, bu milli sporcu olan öğrenciler için geçerlidir.

Devlet Bursunu Kimler Yararlanabilir?

KYK bursuna hak kazanan öğrencileri listeledik. Bu devlet bursu için;

  • Gece okulunda okuyan öğrenciler,
  • Lisans öğrencileri,
  • Açık öğretim öğrencileri,
  • Lisansüstü Temel üniversite öğrencileri,
  • Uluslararası Yarışmada ülkeyi temsil eden bir öğrenci.

Bu burstan faydalanabilirler

KYK Bursu Çeşitleri Nelerdir?


Devlet, KYK bursunu üniversite ve lise öğrencilerine ödüyor. Bu tür kredi iki bölüme ayrılmıştır.

  • Geri ödenebilir kredi
  • Geri ödemesiz kredi

Devlet Bursu Alabilmek İçin Gerekli Şart ve Belgeler

KYK devlet bursu almak için aşağıdaki belgeler gereklidir:

  • Son 6 ayda çekilmesi gereken 4 adet vesikalık fotoğraf,
  • Kimlik, yurt ücretleri, kayıt ücretleri,
  • 18 yaşın altındaki kişiler için, aile lisans onay belgesi kurumun web sitesinden alınabilir ve aile tarafından doldurulabilir
  • Aynı kardeşler akademik yılda yükseköğretime başlarlarsa kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde öğrenci belgelerini ilgili kurumlara teslim ediniz.

Burslardan öncelikli olarak faydalanacak öğrencilerin ihtiyaç duyduğu evraklar ve koşullar aşağıda listelenmiştir.

  • Ebeveynleri ölenler
  • Gazi veya gazi çocukları (kardeşleri) olan öğrenciler,
  • Sağlık raporları aracılığıyla engelli öğrencilerin% 40'ını kaydetmiş,
  • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı bir yetimhanede kalarak lise ve dengi okulları tamamlayanlar.
  • Amatör milli sporcular
  • Darüşşafaka Lisesi'nden mezun olanları kurumca araştırılacak.

Belirtilen süre içinde ilgili yurt konseyine kayıt yaptırmayan öğrenciler haklarını kaybederler.

Devlet Bursu Kimlere Verilmez?

"Yüksek Öğretim Kanunu" nun 10.Maddesi, 2547. Maddesi uyarınca burs alan öğrenciler hariç, öğrenciler aşağıdaki maddelerde belirtilen hallerde burs alamazlar. Bu maddeler:

  • "Burs Yönetmeliği" ne göre burs şartlarını karşılamayan öğrenciler,
  • Yabancı öğrenciler,
  • Polis Akademisi ve Harp Okulu öğrencileri,
  • Kayıt tarihine kadar bir yıllık eğitimini kaybedenler,
  •  Uzaktan açık öğretim öğrencileri
  • Yanlış beyanda bulunan öğrenciler,
  • Hazırlık sınıflarında okuyan yüksek lisans öğrencileri, Normal öğretim süresinden fazla eğitim alan öğrenciler bu burstan faydalanamaz.

Devlet Bursu Ne Kadar? (KYK 2020)

Burs adayları ile ilgili en merak edilen sorulardan biri burs miktarıdır. Bu konudaki araştırmamızın sonuçlarına göre KYK bursunun 2020 yılı fiyatı 550 Türk Lirası (iadeli veya karşılıksız). Ayrıca kredi bölümünde 500 Türk Lirası kredi kartı limiti belirlendi. Toplam 1.050,00 TL. burs ücreti yatırılmaktadır.

Devlet Bursu Ayın Kaçında Bankaya Yatar?

KYK Bursu T.C. Kimlik numarasının son hanesine göre birkaç gün içinde yatıyor. Bu tarihler:

  • T.C. kimlik numarasının son hanesinin ödeme tarihi 0: her ayın 6'sı
  • Son basamak 2 olan kişiler ayın 7’si için
  • Son basamağı 4 olan kullanıcılar için ayın 8’i
  • Son rakamı 6 olan kullanıcılar için 9'unda,
  • T.C. Kimlik numarasının son hanesi 8 ile biterse ödeme her ayın 10'unda yapılır.

Ziraat Bankası'nın anlaşmalı olduğu Gençkart ile ATM'lerden ve şubelerden size uygun olan günde kimliğiniz ile ödemelerinizi çekebilirsiniz



Son Güncelleme: 24.10.2020 12:24
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Anahtar Kelimeler:
KYKBursBaşvuru
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