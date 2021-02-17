İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en iyi 2. hakemi seçildi
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en...

KYK bursları ve kredileri hangi tarihte yapılıyor? 2021 Şubat KYK burs yatma tarihleri

KYK bursları ve kredileri hangi tarihte yapılıyor? KYK burs yatma tarihleri haberinin gündeme gelmesinin ardından okurlarımızın birçoğu tarafından merak edilen ayrıntılara yer verdiğimiz 17 Şubat 2021 Çarşamba tarihli haberimizden yeni detayları da öğrenebilirsiniz.

17 Şubat 2021 Çarşamba 10:57
KYK bursları ve kredileri hangi tarihte yapılıyor? 2021 Şubat KYK burs yatma tarihleri
Takip Et:

Kısa bir süre önce başvuruları toplanan ve milyonlarca öğrencinin ilk bursun yatırılmasını merakla beklediği KYK ödemeleriyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Son olarak başvurularını gerçekleştiren öğrenciler ilk burslarının ne zaman yatırılacağına ilişkin araştırma yapmaya başlamışlardı. Öğrencilerin merakını gideren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu önemli açıklamalarda bulundu. 

 

Şubat KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak?

Gençlik ve Spor Bakanı Kasaoğlu tarafından yapılan açıklamaya bakıldığında yükseköğrenim öğrencilerinin Aralık ayı kredi ve burs ödemeleri yapılmaya başlandı. Öğrencilerin bugünden itibaren hesaplarına belirlenen burs ve kredi ücretlerinin yatırılmaya başlandığını, 6 ile 10 Aralık tarihleri arasında tüm öğrencilerin TC kimlik numaralarının son hanesine göre ödemelerin gerçekleştirileceğini aktardı.

Buna göre TC kimlik numarasının son hanesi; 

  • 0 olan öğrenciler 6 Aralık'ta
  • 2 olan öğrenciler 7 Aralık'ta
  • 4 olan öğrenciler 8 Aralık'ta
  • 6 olan öğrenciler 9 Aralık'ta
  • 8 olan öğrenciler 10 Aralık'ta burs ve kredi ödemelerini alacaklar.

 

KYK bursu hangi durumlarda kesintiye uğrar?

Öğrencilerin almaya hak kazandığı KYK burslarının kesintiye uğraması için bazı koşulların sağlanması gerekmektedir. Bu durumlardan ilki öğrencilerin öğretimlerinde başarısız olmaları olarak görülmektedir. Bursların kesilmesi durumu kayıtların dondurulması, sağlık nedeniyle öğretime devam edilememesi, öğretim kurumunun kapatılması, süresiz çıkarılma cezası alınması ya da kesin hükümle mahkum olunması halinde söz konusu olmaktadır.



Son Güncelleme: 17.02.2021 10:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ÖğrenciÜniversiteYükseköğrenimKYK Burs Ve KrediKYK BursKYK KrediKrediBursKYK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YÖKDİL sınav giriş belgesi yayınlandı!
YÖKDİL sınav giriş belgesi yayınlandı!
Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da eğitime bir gün daha kar tatili!
Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da eğitime bir gün daha kar tatili!
Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yeni bina tahsis edildi!
Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yeni bina tahsis edildi!
YÖK Hukuk Fakültelerine girişlerde aranan başarı sıralamasını değiştirdi!
YÖK Hukuk Fakültelerine girişlerde aranan başarı sıralamasını değiştirdi!
Hibrit eğitim nedir? Üniversitelerde Hibrit eğitim nasıl kullanacak?
Hibrit eğitim nedir? Üniversitelerde Hibrit eğitim nasıl kullanacak?
Bilim Kurulu tavsiye etti: Üniversitelerde hibrit eğitim dönemi başlıyor
Bilim Kurulu tavsiye etti: Üniversitelerde hibrit eğitim dönemi başlıyor

Popüler Haberler

Sigortasız muayene ücreti ne kadar? Devlet hastanesi sigortasız muayene fiyatları 2021
Perseverance uzay aracının Mars'taki görevi ne? Perseverance Mars'tan hangi bilgileri toplayacak?
Kredi borcu erteleyen bankalar hangileridir? Taşıt, İhtiyaç ve Konut kredisi erteleyen bankalar
Yemin dizisi Kumru karakterini kim canlandırıyor? Elif Özkul biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Köfteci Ramiz bayilik başvuru şartları nelerdir?
Survivor 2021 31. bölüm fragmanı 19 Şubat 2021 Cuma
Kimler bordo bereli asker olabilir? 2021 Bordo bereli asker maaşları ne kadardır?
EYT çıkarsa emekli olabilir miyim? 2021
Grip aşısı gripken yapılır mı? Grip aşısı gripten korur mu, ne kadar süre korur?
Finlandiya'da görülen Fin-796H virüsü mutasyonlu virüs nedir? Testlerde görülmüyor ve belli olmuyor mu?
Haciz nedir? Haciz hangi durumlarda gelir?
ATA AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır? Sınava girerken dikkat edilmesi gereken kurallar neler?
Ziraat Bankası emekli müşterileri için emekli promosyon kampanyaları
Survivor'da sakatlanan Meryem diskalifiye olursa ne olacak? Meryem'in yerine yeni yarışmacı gelebilecek mi? Uçuş yasağı sonrası Acun Ilıcalı'dan yeni karar!
Uyanış Büyük Selçuklu Korkut Ata karakterini kim canlandırıyor? Ertuğrul Postoğlu kimdir?
TV8 canlı yayın akışı 19 Şubat 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bir Zamanlar Çukurova Behice ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? Esra Dermancıoğlu diziden ayrıldı mı?
Esnek çalışma nedir? Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma dönemi ile neler değişecek?
Konuşanlar Özlem kimdir? Hasan Can Kaya Konuşanlar Özlem hakkında bilgiler
Akıncı hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?
Regaib Kandilinde Yasin Suresi okunur mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.