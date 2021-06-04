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KYK bursları ve kredileri hangi tarihte yapılıyor? 2021 Haziran KYK burs yatma tarihleri

Gündeme servis edildiği ilk andan bu yana merak uyandıran ayrıntılarıyla dikkat çeken KYK bursları ve kredileri hangi tarihte yapılıyor? KYK burs yatma tarihleri haberine dair tüm sıcak gelişmeleri 04-06-2021 tarihli haberimizden öğrenebilirsiniz.

04 Haziran 2021 Cuma 22:07
KYK bursları ve kredileri hangi tarihte yapılıyor? 2021 Haziran KYK burs yatma tarihleri
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Kısa bir süre önce başvuruları toplanan ve milyonlarca öğrencinin ilk bursun yatırılmasını merakla beklediği KYK ödemeleriyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Son olarak başvurularını gerçekleştiren öğrenciler ilk burslarının ne zaman yatırılacağına ilişkin araştırma yapmaya başlamışlardı. Öğrencilerin merakını gideren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu önemli açıklamalarda bulundu. 

Haziran KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak?

Gençlik ve Spor Bakanı Kasaoğlu tarafından yapılan açıklamaya bakıldığında yükseköğrenim öğrencilerinin Haziran ayı kredi ve burs ödemeleri yapılmaya başlandı. Öğrencilerin bugünden itibaren hesaplarına belirlenen burs ve kredi ücretlerinin yatırılmaya başlandığını, 6 ile 10 Haziran tarihleri arasında tüm öğrencilerin TC kimlik numaralarının son hanesine göre ödemelerin gerçekleştirileceğini aktardı.

Buna göre TC kimlik numarasının son hanesi; 

  • 0 olan öğrenciler 6 Haziran
  • 2 olan öğrenciler 7 Haziran
  • 4 olan öğrenciler 8 Haziran
  • 6 olan öğrenciler 9 Haziran
  • 8 olan öğrenciler 10 Haziran tarihinde burs ve kredi ödemelerini alacaklar.

KYK bursu hangi durumlarda kesintiye uğrar?

Öğrencilerin almaya hak kazandığı KYK burslarının kesintiye uğraması için bazı koşulların sağlanması gerekmektedir. Bu durumlardan ilki öğrencilerin öğretimlerinde başarısız olmaları olarak görülmektedir. Bursların kesilmesi durumu kayıtların dondurulması, sağlık nedeniyle öğretime devam edilememesi, öğretim kurumunun kapatılması, süresiz çıkarılma cezası alınması ya da kesin hükümle mahkum olunması halinde söz konusu olmaktadır.


Son Güncelleme: 04.06.2021 22:07
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