İstanbul
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim şirketi hakkında yasal işlem başlatıyor
Son Dakika
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim...
Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesine kar yağışı uyarısı!
Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesine kar...
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı KYK burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Son Dakika
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı...

KYK bursları ve kredileri hangi tarihte yapılıyor? 2020 Aralık KYK burs yatma tarihleri

Okurlarımızın büyük bir merakla beklediği KYK bursları ve kredileri hangi tarihte yapılıyor? KYK burs yatma tarihleri haberine ilişkin yeni gelişmeler, 09.12.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen haberimizi okuyarak gündemdeki gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

09 Aralık 2020 Çarşamba 04:07
KYK bursları ve kredileri hangi tarihte yapılıyor? 2020 Aralık KYK burs yatma tarihleri
Takip Et:

Kısa bir süre önce başvuruları toplanan ve milyonlarca öğrencinin ilk bursun yatırılmasını merakla beklediği KYK ödemeleriyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Son olarak başvurularını gerçekleştiren öğrenciler ilk burslarının ne zaman yatırılacağına ilişkin araştırma yapmaya başlamışlardı. Öğrencilerin merakını gideren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu önemli açıklamalarda bulundu. 

 

Aralık KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak?

Gençlik ve Spor Bakanı Kasaoğlu tarafından yapılan açıklamaya bakıldığında yükseköğrenim öğrencilerinin Aralık ayı kredi ve burs ödemeleri yapılmaya başlandı. Öğrencilerin bugünden itibaren hesaplarına belirlenen burs ve kredi ücretlerinin yatırılmaya başlandığını, 6 ile 10 Aralık tarihleri arasında tüm öğrencilerin TC kimlik numaralarının son hanesine göre ödemelerin gerçekleştirileceğini aktardı.

Buna göre TC kimlik numarasının son hanesi; 

  • 0 olan öğrenciler 6 Aralık'ta
  • 2 olan öğrenciler 7 Aralık'ta
  • 4 olan öğrenciler 8 Aralık'ta
  • 6 olan öğrenciler 9 Aralık'ta
  • 8 olan öğrenciler 10 Aralık'ta burs ve kredi ödemelerini alacaklar.

 

KYK bursu hangi durumlarda kesintiye uğrar?

Öğrencilerin almaya hak kazandığı KYK burslarının kesintiye uğraması için bazı koşulların sağlanması gerekmektedir. Bu durumlardan ilki öğrencilerin öğretimlerinde başarısız olmaları olarak görülmektedir. Bursların kesilmesi durumu kayıtların dondurulması, sağlık nedeniyle öğretime devam edilememesi, öğretim kurumunun kapatılması, süresiz çıkarılma cezası alınması ya da kesin hükümle mahkum olunması halinde söz konusu olmaktadır.



Son Güncelleme: 09.12.2020 04:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ÖğrenciÜniversiteYükseköğrenimKYK Burs Ve KrediKYK BursKYK KrediKrediBursKYK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
2020 EKPSS ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuç ekranı
2020 EKPSS ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuç ekranı
Öğretmenler sosyal medyadan sesleniyor! MEB haftada bir gün okula çağırma kararını gözden geçirmeli
Öğretmenler sosyal medyadan sesleniyor! MEB haftada bir gün okula çağırma kararını gözden geçirmeli
KYK, Aralık ayı ödemeleri başladı
KYK, Aralık ayı ödemeleri başladı
KPSS'nin her sene yapılması için meclise kanun teklifi sunuldu
KPSS'nin her sene yapılması için meclise kanun teklifi sunuldu
LGS ve YKS müfredatı değişecek mi? Öğrenciler tüm konulardan mı sorumlu olacak ?
LGS ve YKS müfredatı değişecek mi? Öğrenciler tüm konulardan mı sorumlu olacak ?

Popüler Haberler

KYK bursları ve kredileri hangi tarihte yapılıyor? 2020 Aralık KYK burs yatma tarihleri
Şirin Payzın kimdir? kimdir, nereli, yaşı kaç?
Zatüre aşısı ne zaman olunmalı? 2020 Devlet zatüre aşısını karşılar mı?
Fox TV Kefaret tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
2020 SGK rapor parası için nereye başvurulur? 2020 Rapor parası ödemesi ne kadar?
Babil yeni sezonda Ozan Güven olmayacak mı? Egemen karakteri diziden ayrılacak mı, ne olacak?
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak! Gelir İradesi Başkanlığı açıkladı!
Emanet dizisinin Begüm'ü Gözde Gürkan'ın hayat hikayesi!
SGK Bağ-Kur prim borcu olanlara yeni Ziraat Bankası kredi kampanyası
Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışma programı başvuru formu şartları
Kim Milyoner Olmak İster yarışması ne zaman başlayacak? 2020 2021 Kim Milyoner olmak ister başlangıç tarihi
PTT'den kitap kampanyası! PTT Kargodan ucuz yollu nasıl kitap gönderilir?
Ziraat Bankası Mevcut Mevduat Faiz Oranları Ne Kadar?
Biz Böyleyiz filmi ne zaman vizyona girecek? Biz böyleyiz konusu ve fragmanı
25 Bin TL düşük faizli ve 6 ay ödemesiz esnaf destek korona virüs kredisi
Doğduğun Ev Kaderindir Müjgan ve Burhan ölecekler mi? Diziden ayrılacaklar mı?
Kanal D canlı yayın akışı 9 Aralık 2020 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Ev hanımları nasıl kredi çekebilir? 2020 Halkbank ev hanımları için kredi kampanyası
Kanal D canlı yayın akışı 9 Aralık 2020 Salı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
2020 yılı sosyal yardım nakit destekleri nelerdir? Kimler nasıl faydalanabilir?
Milangaz küçük tüp ne kadar oldu? 2020 Boylarına göre tüp fiyatları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.