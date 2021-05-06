KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

KYK burs ve krediler ne zaman yatacak?

) tarafından verilenveler her ay kesintisiz öğrencilerin hesaplarına yatarken bu ay Ramazan Bayramı gerekçesi ile bayramdan önce bursların yatıp yatmayacağı merak ediliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu milyonlarca öğrenciyegerçekleştirirken öğrenciler her ay ödemelerini alabiliyor.

Milyonlarca öğrenci KYK tarafından burs ve kredi alırken öğrencilerin kimlik numarasındaki son haneye göre ödemeler yapılmaktadır. Ramazan Bayramı gelmesi ile birlikte birçok öğrenci bayramdan önce ödemelerin yatıp yatmayacağını araştırıyor. Konu hakkında herhangi bir açıklama yapmayan kurum ödemeleri olduğu gibi yatırılacağı düşünülüyor. Önceki dönemlerde de olduğu gibi ödemeler kimlik numarası 0 ile biten öğrenciler ayın 6’sında alırken 2 olanlar 7, 4 olanlar 8, 6 olanlar 9, 8 olanlar ise 10'unda kredi ve burslarını alıyorlar.

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