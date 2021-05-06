İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

Milyonlarca üniversite öğrencisi Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen burs ve kredi ödemelerin bu ayı için ne zaman yatacağını merak ediyor. Her ay öğrencilerin hesaplarına yatan burs ve krediler bu ay bayramdan önce yatacak mı? Milyonlarca öğrencinin merak ettiği sorular arasında yer alan KYK burs ödemeleri ne zaman yatacağı araştırılıyor. İşte KYK burs ve kredi ödemeleri hakkında detaylı bilgi haberimizde

06 Mayıs 2021 Perşembe 15:32
KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?
Takip Et:

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından verilen burs ve krediler her ay kesintisiz öğrencilerin hesaplarına yatarken bu ay Ramazan Bayramı gerekçesi ile bayramdan önce bursların yatıp yatmayacağı merak ediliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu milyonlarca öğrenciye ödeme gerçekleştirirken öğrenciler her ay ödemelerini alabiliyor.

KYK burs ve krediler ne zaman yatacak?

Milyonlarca öğrenci KYK tarafından burs ve kredi alırken öğrencilerin kimlik numarasındaki son haneye göre ödemeler yapılmaktadır. Ramazan Bayramı gelmesi ile birlikte birçok öğrenci bayramdan önce ödemelerin yatıp yatmayacağını araştırıyor. Konu hakkında herhangi bir açıklama yapmayan kurum ödemeleri olduğu gibi yatırılacağı düşünülüyor. Önceki dönemlerde de olduğu gibi ödemeler kimlik numarası 0 ile biten öğrenciler ayın 6’sında alırken 2 olanlar 7, 4 olanlar 8, 6 olanlar 9, 8 olanlar ise 10'unda kredi ve burslarını alıyorlar.

KYK burs ve kredi sorgulamak için buraya tıklayabilirsiniz.




Son Güncelleme: 06.05.2021 15:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KYKKredi Ve Yurtlar KurumuBursKrediÖdeme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 MEB LGS sınavı ne zaman? LGS ertelendi mi?
2021 MEB LGS sınavı ne zaman? LGS ertelendi mi?
Açık Lise kaç ayda bir sınav oluyor? Bir yılda kaç sınav yapılıyor?
Açık Lise kaç ayda bir sınav oluyor? Bir yılda kaç sınav yapılıyor?
MEB İl içi, il dışı ve özür grubu atamaları ne zaman başlayacak? Kaç atama yapılacak? İl içi ve il dışı atamalar ne zaman yapılacak?
MEB İl içi, il dışı ve özür grubu atamaları ne zaman başlayacak? Kaç atama yapılacak? İl içi ve il dışı atamalar ne zaman yapılacak?
2021 DİB MBSTS sonuçları açıklandı! ÖSYM Diyanet İşleri Başkanlığı sınav sonucu sorgulama ekranı
2021 DİB MBSTS sonuçları açıklandı! ÖSYM Diyanet İşleri Başkanlığı sınav sonucu sorgulama ekranı
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Popüler Haberler

KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?
Ramazan Bayramında kargolar açık mı, çalışacak mı?
Masum 411.bölüm fragmanı ve 7 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7
Kadir Suresi Türkçe okunuşu ve meali : Diyanet Tefsiri
Survivor 2021 yeni takımlar: Kırmızı ve Mavi takımda kimler var?
Baht Oyunu dizisi ne zaman başlıyor?
Chelsea-Manchester City final maçı ne zaman oynanacak?
Kurtlar Vadisi Kaos dizisi başlayacak mı? KVK ne zaman, hangi kanalda başlayacak?
Seda Sayan yeni villası ne kadar?
2021 Engellilere bayram ikramiyesi ödemesi var mı?
PlayStation Plus aboneliği ne kadar? Sony, PlayStation Plus 2021 Abonelik ücretleri
Sadakatsiz Selçuk karakteri kimdir? Tarık Emir Tekin kimdir, nereli, kaç yaşında?
Emanet dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Emanet dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Prefabrik ev için geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır? Mayıs 2021
2021 SGK rapor parası ödemesi ne kadar? Rapor parası sorgulama işlemleri
Bim Polosmart taşınabilir şarj aleti nasıl alınır mı? Polosmart taşınabilir şarj aleti inceleme ve yorumları
Vişne reçeli nasıl ve hangi malzemelerle yapılır? Vişne reçeli için gereken malzemeler nelerdir?
9 Mayıs Anneler Günü çiçekçiler açık mı, çiçekçiler çalışacak mı?
Benim Adım Melek canlı izle! Benim Adım Melek yeni bölüm izle! Benim Adım Melek 64. bölümü TRT 1
Gülseren Budayıcıoğlu Camdaki Kız kitap özeti
Tam kapanma 19 Mayıs Çarşamba'ya uzatılacak mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.