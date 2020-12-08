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KYK burs ve kredi taahhütnamesi nedir, son tarihi ne zamandır?

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs ve kredi sonuçları 7 Aralık itibariyle açıklandı. Geri ödemeli öğrenim kredisi veya burs kazanan öğrenciler, 11 Aralık 2020 tarihi 23.59’a kadar e-devlet üzerinden taahhütnameyi okuyarak onaylamaları gerekmektedir. Peki, taahhütname nedir? Ne anlama geliyor?

08 Aralık 2020 Salı 16:15
KYK burs ve kredi taahhütnamesi nedir, son tarihi ne zamandır?
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Her öğretim yılı başlangıcında üniversite öğrencilerinin başvurduğu KYK burs ve kredi başvurusunun sonuçları 7 Aralık tarihinde açıklandı. 8 Kasım 2020 tarihinde son başvuruların yapıldığı, KYK burs ve kredi sonuçları yaklaşık 1 ay sonra açıklandı. E-devlet üzerinden sonuçlarını öğrenen öğrenciler burs veya kredi alma hakkı kazandılar. KYK burs veya kredisini almak isteyen öğrencilerin, 11 Aralık 2020 tarihi saat 23.59’a kadar e-devlet üzerinden taahhütname onaylamaları gerekmekte. Peki, bu taahhütname nedir, nasıl onaylanır?

 

Kredi veya burs hakkı kazanan öğrencilerin, onaylaması gereken taahhütname, kişinin bilgileri girilerek e-devlet üzerinden onaylanmaktadır. Bu taahhütnamenin anlamı, kredi veya burs hakkı kazanan ve bu hakkı kullanmak isteyen öğrencilerin, bursu veya krediyi üstüne aldığını bildiren yazılı kağıttır. Burs veya kredi hakkı kazanan öğrenciler, bu taahhütnameyi onaylamadan burs veya kredi alamaz.

Öğrenim kredisi hakkı kazanan ancak bu hakkı kullanmak istemeyen öğrencilerin herhangi bir işlem yapmasına gerek yok.

 

https://www.turkiye.gov.tr/kyk-burs-kredi-onay-islemleri adresine girerek taahhütnameyi okuyup, onaylayabilirsiniz. e-devlet’in mobil uygulamasından bu işlemi yapamazsınız.

 

18 yaşını doldurmamış öğrenciler için

Burs veya kredi hakkı kazanan 15-18 yaş arası öğrenciler, ebeveynlerinin e-devletinden taahhütname için gerekli olan veli onayını tamamladıktan sonra kendi e-devletlerine girerek taahütnameyi onaylayabilirler.

 



Son Güncelleme: 08.12.2020 16:15
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KYKÖSYMön LisansLisansKyk Burs Ve Kredi Sonuçları
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