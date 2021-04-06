KYK burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği haber Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nda geldi. Bakan Kasapoğlu, Nisan ayına ilişkin KYK burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını öğrencilere duyurdu.

KYK BURS ÖDEMELERİ VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESAPLARDA OLACAK?

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenimde okuyan öğrenciler için ödenmesi planlanan nisan ayına ilişkin burs ve kredi miktarlarının hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirirken, Kasapoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında toplam 1 milyon 609 binden fazla öğrenci için öngörülen burs ödemelerinde lisans öğrencilerinin 650 TL, yüksek lisans öğrencilerinin 1300 TL, doktora öğrencilerinin de 1950 TL ödeme alacaklarını aktardı.

Bakan Kasapoğlu açıklamasının devamında, burs ve kredi ödemelerinden faydalanacak olan öğrencilerin TC Kimlik numaralarının son rakamlarına göre ödemelerinin bankalardan tahsil edebileceklerini bildirdi. Buna göre TC numaralarının son rakamı "0" olanlar 6 Nisan tarihinde "2" olanlar 7 Nisan tarihinde , "4" olanlar 8 Nisan tarihinde, "6" olanlar 9 Nisan tarihinde ve "8" olanlar ise 10 Nisan günü ödemelerini banka hesaplarından çekebilecekler.