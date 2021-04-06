KYK burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği haber Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nda geldi. Bakan Kasapoğlu, Nisan ayına ilişkin KYK burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını öğrencilere duyurdu.
KYK BURS ÖDEMELERİ VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESAPLARDA OLACAK?
Bakan Kasapoğlu açıklamasının devamında, burs ve kredi ödemelerinden faydalanacak olan öğrencilerin TC Kimlik numaralarının son rakamlarına göre ödemelerinin bankalardan tahsil edebileceklerini bildirdi. Buna göre TC numaralarının son rakamı "0" olanlar 6 Nisan tarihinde "2" olanlar 7 Nisan tarihinde , "4" olanlar 8 Nisan tarihinde, "6" olanlar 9 Nisan tarihinde ve "8" olanlar ise 10 Nisan günü ödemelerini banka hesaplarından çekebilecekler.
Son Güncelleme: 06.04.2021 11:11