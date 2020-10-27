İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...

KYK Burs ve kredi ödemeleri hangi tarihlerde, ne zaman yapılır? 27 Ekim 2020 Salı Kyk bursu ayın kaçında yatar?

KYK Burs ve kredi ödemeleri hangi tarihlerde, ne zaman yapılır? Kyk bursu ayın kaçında yatar? haberinin gündeme gelmesiyle beraber birçok kişi haberin sıcak gelişmelerini merak etmeye başlamıştı. 27 Ekim 2020 Salı tarihli haberimizi okuyarak KYK Burs ve kredi ödemeleri hangi tarihlerde, ne zaman yapılır? ile ilgili merak ettiğiniz ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

27 Ekim 2020 Salı 03:31
KYK Burs ve kredi ödemeleri hangi tarihlerde, ne zaman yapılır? 27 Ekim 2020 Salı Kyk bursu ayın kaçında yatar?
Takip Et:

Ramazan bayramının ay sonuna denk gelmesi ile birlikte milyonlarca öğrenciye emeklilerde olduğu gibi erken burs ödemesi gerçekleştiren KYK’nın, kurban bayramında da böyle bir uygulamaya gidip gitmeyeceği merak konusu oldu. Bayram öncesi kredi ve burslarını almak isteyen öğrenciler bu konu hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın açıklamasını bekliyor. Erken ödeme konusu hakkında artan talep sonucu açıklama yapması beklenen KYK’dan erken ödeme kararı alması isteniyor.

Ağustos KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak?


Her ayın başında üniversite öğrencilerine belirlenen tarihlerde burs ve kredi ödemesi yapan KYK’nın kurban bayramında bu ödemeyi öne alması isteniyor. Geçen bayram ödemelerin bayram öncesi yapılması, kurban bayramında da erken ödeme isteğini çoğalttı. Milyonlarca öğrenci kurban bayramı öncesi bu ödemelerin yapılmasını istiyor. Konu hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın açıklama yapması bekleniyor.

KYK burs ve kredileri bayramdan önce yatacak mı?

KYK burs ve kredi hizmetinden yararlanan öğrenciler, her ayın başında T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre bu burs ve kredilerden yararlanmaktadır. Her ayın 6’sı ile 10’u arasında yapılan ödemelerin Ağustos 2020 itibariyle Temmuz sonu yapılması isteniyor. Bu isteğin temel sebebi ise kurban bayramı öncesi öğrencilerin maddi olarak ihtiyaçlarını gidermeleri olarak gösteriliyor.

Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmayan Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kısa bir süre içerisinde karar vereceği konuşuluyor. Öğrenciler çıkacak olumlu haber ile bayram öncesi burslarına kavuşmayı hedefliyor.



Son Güncelleme: 27.10.2020 03:31
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son dakika! Bakan Selçuk, öğretmenlerin Ağrı'ya ziyaret davetini kırmadı
Son dakika! Bakan Selçuk, öğretmenlerin Ağrı'ya ziyaret davetini kırmadı
Yüz yüze eğitime 6., 7., 10. ve 11. sınıflar da başlıyor mu?
Yüz yüze eğitime 6., 7., 10. ve 11. sınıflar da başlıyor mu?
Yüz yüze eğitimde üç. evrenin ayrıntıları belirlendi
Yüz yüze eğitimde üç. evrenin ayrıntıları belirlendi
Üniversite kayıt işlemleri nasıl yapılır?
Üniversite kayıt işlemleri nasıl yapılır?
Bakan Selçuk'tan Açık Öğretim Lisesi açıklaması
Bakan Selçuk'tan Açık Öğretim Lisesi açıklaması
KPSS lisans sonuçlarında beklenen gün geldi! KPSS 2020 açıklandı mı?
KPSS lisans sonuçlarında beklenen gün geldi! KPSS 2020 açıklandı mı?

Popüler Haberler

Kaymakamlık sosyal yardımları ve başvuru şartları nelerdir?
Diş ipi nedir, nasıl kullanılır? Kimler diş ipi kullanmalıdır?
KYK Burs ve kredi ödemeleri hangi tarihlerde, ne zaman yapılır? 27 Ekim 2020 Salı Kyk bursu ayın kaçında yatar?
Akbank 60 ay vadeli 40.000 TL anında kredi başvuru şartları ve faiz oranları
Spor giysisi seçerken nelere dikkat etmeli?
Engelli raporu nasıl alınır? 2020 Engelli raporu sorgulaması işlemleri
Pet şişe toplayarak para kazanılabilir mi? 2020 Pet şişe toplayarak para kazanma
Vakıfbank kredi kartı başvuru sorgulama 2020
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 27 Ekim 2020 Salı
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
İsimden telefon numarası ücretsiz bulma yöntemleri
Yerli otomobilin özellikleri nasıl olacak? Yerli otomobilin özellikleri sızdırıldı!
Instagram’da beni engelleyenleri nasıl öğrenebilirim? Engelleyenleri görme işlemleri
İSMEK ne zaman personel alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı yapacak? İSMEK insan kaynakları iş ilanları
2020 Özel Üniversite fiyatları ne kadar?
Emekli maaşına haciz işlemi uygulanabilir mi? Nelere dikkat edilmesi gerekmekte?
Çaka Bey gerçek tarihte kimdir? Çaka Beyliği nerede, ne zaman kuruldu?
Cumhuriyet Bayramının anlam ve önemi nedir? 29 Ekim 2020 Cumhuriyet'in kaçıncı yıldönümü olacak?
TRR EBA Tv ders tekrarı saati 27 Ekim 2020 Salı
Açıktan üniversite okuyanlar polis olabilir mi? 2020 Açıktan üniversite kayıt şartları
Sefirin Kızı Zehra neden topallıyor? Cemre Öktem gerçekte de topallıyor mu?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.