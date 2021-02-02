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KYK Burs ve kredi ödemeleri hangi tarihlerde, ne zaman yapılır? 2 Şubat 2021 Salı Kyk bursu ayın kaçında yatar?

Yayınlandığı günden beri okurlarımızın dikkatini çekmeye devam eden. KYK Burs ve kredi ödemeleri hangi tarihlerde, ne zaman yapılır? Kyk bursu ayın kaçında yatar? haberi ile ilgili merak ettiğiniz en yeni ayrıntılar 02.02.2021 tarihli haberimizde.

02 Şubat 2021 Salı 04:14
KYK Burs ve kredi ödemeleri hangi tarihlerde, ne zaman yapılır? 2 Şubat 2021 Salı Kyk bursu ayın kaçında yatar?
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Kısa bir süre önce başvuruları toplanan ve milyonlarca öğrencinin ilk bursun yatırılmasını merakla beklediği KYK ödemeleriyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Son olarak başvurularını gerçekleştiren öğrenciler ilk burslarının ne zaman yatırılacağına ilişkin araştırma yapmaya başlamışlardı. Öğrencilerin merakını gideren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu önemli açıklamalarda bulundu. 

 

Şubat KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak?

Gençlik ve Spor Bakanı Kasaoğlu tarafından yapılan açıklamaya bakıldığında yükseköğrenim öğrencilerinin Aralık ayı kredi ve burs ödemeleri yapılmaya başlandı. Öğrencilerin bugünden itibaren hesaplarına belirlenen burs ve kredi ücretlerinin yatırılmaya başlandığını, 6 ile 10 Aralık tarihleri arasında tüm öğrencilerin TC kimlik numaralarının son hanesine göre ödemelerin gerçekleştirileceğini aktardı.

Buna göre TC kimlik numarasının son hanesi; 

  • 0 olan öğrenciler 6 Aralık'ta
  • 2 olan öğrenciler 7 Aralık'ta
  • 4 olan öğrenciler 8 Aralık'ta
  • 6 olan öğrenciler 9 Aralık'ta
  • 8 olan öğrenciler 10 Aralık'ta burs ve kredi ödemelerini alacaklar.

 

KYK bursu hangi durumlarda kesintiye uğrar?

Öğrencilerin almaya hak kazandığı KYK burslarının kesintiye uğraması için bazı koşulların sağlanması gerekmektedir. Bu durumlardan ilki öğrencilerin öğretimlerinde başarısız olmaları olarak görülmektedir. Bursların kesilmesi durumu kayıtların dondurulması, sağlık nedeniyle öğretime devam edilememesi, öğretim kurumunun kapatılması, süresiz çıkarılma cezası alınması ya da kesin hükümle mahkum olunması halinde söz konusu olmaktadır.



Son Güncelleme: 02.02.2021 04:14
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