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KYK Burs ve kredi ödemeleri hangi tarihlerde, ne zaman yapılır? 14 Haziran 2021 Pazartesi Kyk bursu ayın kaçında yatar?

Yazarlarımız tarafından çeşitli ayrıntılarıyla kaleme alınan KYK Burs ve kredi ödemeleri hangi tarihlerde, ne zaman yapılır? Kyk bursu ayın kaçında yatar? haberi, gündemde yer almaya devam ediyor. Siz de yeni gelişmeler hakkında merak ettiklerinizi öğrenmek için 14.06.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

14 Haziran 2021 Pazartesi 02:08
KYK Burs ve kredi ödemeleri hangi tarihlerde, ne zaman yapılır? 14 Haziran 2021 Pazartesi Kyk bursu ayın kaçında yatar?
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Kısa bir süre önce başvuruları toplanan ve milyonlarca öğrencinin ilk bursun yatırılmasını merakla beklediği KYK ödemeleriyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Son olarak başvurularını gerçekleştiren öğrenciler ilk burslarının ne zaman yatırılacağına ilişkin araştırma yapmaya başlamışlardı. Öğrencilerin merakını gideren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu önemli açıklamalarda bulundu. 

Haziran KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak?

Gençlik ve Spor Bakanı Kasaoğlu tarafından yapılan açıklamaya bakıldığında yükseköğrenim öğrencilerinin Haziran ayı kredi ve burs ödemeleri yapılmaya başlandı. Öğrencilerin bugünden itibaren hesaplarına belirlenen burs ve kredi ücretlerinin yatırılmaya başlandığını, 6 ile 10 Haziran tarihleri arasında tüm öğrencilerin TC kimlik numaralarının son hanesine göre ödemelerin gerçekleştirileceğini aktardı.

Buna göre TC kimlik numarasının son hanesi; 

  • 0 olan öğrenciler 6 Haziran
  • 2 olan öğrenciler 7 Haziran
  • 4 olan öğrenciler 8 Haziran
  • 6 olan öğrenciler 9 Haziran
  • 8 olan öğrenciler 10 Haziran tarihinde burs ve kredi ödemelerini alacaklar.

KYK bursu hangi durumlarda kesintiye uğrar?

Öğrencilerin almaya hak kazandığı KYK burslarının kesintiye uğraması için bazı koşulların sağlanması gerekmektedir. Bu durumlardan ilki öğrencilerin öğretimlerinde başarısız olmaları olarak görülmektedir. Bursların kesilmesi durumu kayıtların dondurulması, sağlık nedeniyle öğretime devam edilememesi, öğretim kurumunun kapatılması, süresiz çıkarılma cezası alınması ya da kesin hükümle mahkum olunması halinde söz konusu olmaktadır.


Son Güncelleme: 14.06.2021 02:08
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