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KYK Burs ve kredi ödemeleri hangi tarihlerde, ne zaman yapılır? 14 Ekim 2020 Çarşamba Kyk bursu ayın kaçında yatar?

Birçok kişinin merak ettiği KYK Burs ve kredi ödemeleri hangi tarihlerde, ne zaman yapılır? Kyk bursu ayın kaçında yatar? hakkında tüm yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 14 Ekim 2020 tarihli haberimizi okuyarak KYK Burs ve kredi ödemeleri hangi tarihlerde, ne zaman yapılır? Kyk bursu ayın kaçında yatar? konusunda gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

14 Ekim 2020 Çarşamba 22:09
KYK Burs ve kredi ödemeleri hangi tarihlerde, ne zaman yapılır? 14 Ekim 2020 Çarşamba Kyk bursu ayın kaçında yatar?
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Ramazan bayramının ay sonuna denk gelmesi ile birlikte milyonlarca öğrenciye emeklilerde olduğu gibi erken burs ödemesi gerçekleştiren KYK’nın, kurban bayramında da böyle bir uygulamaya gidip gitmeyeceği merak konusu oldu. Bayram öncesi kredi ve burslarını almak isteyen öğrenciler bu konu hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın açıklamasını bekliyor. Erken ödeme konusu hakkında artan talep sonucu açıklama yapması beklenen KYK’dan erken ödeme kararı alması isteniyor.

Ağustos KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak?


Her ayın başında üniversite öğrencilerine belirlenen tarihlerde burs ve kredi ödemesi yapan KYK’nın kurban bayramında bu ödemeyi öne alması isteniyor. Geçen bayram ödemelerin bayram öncesi yapılması, kurban bayramında da erken ödeme isteğini çoğalttı. Milyonlarca öğrenci kurban bayramı öncesi bu ödemelerin yapılmasını istiyor. Konu hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın açıklama yapması bekleniyor.

KYK burs ve kredileri bayramdan önce yatacak mı?

KYK burs ve kredi hizmetinden yararlanan öğrenciler, her ayın başında T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre bu burs ve kredilerden yararlanmaktadır. Her ayın 6’sı ile 10’u arasında yapılan ödemelerin Ağustos 2020 itibariyle Temmuz sonu yapılması isteniyor. Bu isteğin temel sebebi ise kurban bayramı öncesi öğrencilerin maddi olarak ihtiyaçlarını gidermeleri olarak gösteriliyor.

Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmayan Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kısa bir süre içerisinde karar vereceği konuşuluyor. Öğrenciler çıkacak olumlu haber ile bayram öncesi burslarına kavuşmayı hedefliyor.



Son Güncelleme: 14.10.2020 22:09
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