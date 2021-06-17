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KYK burs ve kredi ne zaman ödenecek? 2021 Haziran KYK burs ve kredi ödeme tarihleri

KYK burs ve kredi ne zaman ödenecek? KYK burs ve kredi ödeme tarihleri haberine ilişkin güncel ayrıntılar, yazar kadromuz tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. 17 Haziran 2021 Perşembe tarihli haberimizde, KYK burs ve kredi ne zaman ödenecek? haberine dair en sıcak gelişmeleri hızlı bir şekilde okuyabilirsiniz.

17 Haziran 2021 Perşembe 03:28
KYK burs ve kredi ne zaman ödenecek? 2021 Haziran KYK burs ve kredi ödeme tarihleri
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Kısa bir süre önce başvuruları toplanan ve milyonlarca öğrencinin ilk bursun yatırılmasını merakla beklediği KYK ödemeleriyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Son olarak başvurularını gerçekleştiren öğrenciler ilk burslarının ne zaman yatırılacağına ilişkin araştırma yapmaya başlamışlardı. Öğrencilerin merakını gideren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu önemli açıklamalarda bulundu. 

Haziran KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak?

Gençlik ve Spor Bakanı Kasaoğlu tarafından yapılan açıklamaya bakıldığında yükseköğrenim öğrencilerinin Haziran ayı kredi ve burs ödemeleri yapılmaya başlandı. Öğrencilerin bugünden itibaren hesaplarına belirlenen burs ve kredi ücretlerinin yatırılmaya başlandığını, 6 ile 10 Haziran tarihleri arasında tüm öğrencilerin TC kimlik numaralarının son hanesine göre ödemelerin gerçekleştirileceğini aktardı.

Buna göre TC kimlik numarasının son hanesi; 

  • 0 olan öğrenciler 6 Haziran
  • 2 olan öğrenciler 7 Haziran
  • 4 olan öğrenciler 8 Haziran
  • 6 olan öğrenciler 9 Haziran
  • 8 olan öğrenciler 10 Haziran tarihinde burs ve kredi ödemelerini alacaklar.

KYK bursu hangi durumlarda kesintiye uğrar?

Öğrencilerin almaya hak kazandığı KYK burslarının kesintiye uğraması için bazı koşulların sağlanması gerekmektedir. Bu durumlardan ilki öğrencilerin öğretimlerinde başarısız olmaları olarak görülmektedir. Bursların kesilmesi durumu kayıtların dondurulması, sağlık nedeniyle öğretime devam edilememesi, öğretim kurumunun kapatılması, süresiz çıkarılma cezası alınması ya da kesin hükümle mahkum olunması halinde söz konusu olmaktadır.


Son Güncelleme: 17.06.2021 03:28
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