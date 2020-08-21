KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 - 2021 eğitim yılı KYK burs ve kredi başvuru tarihleri

Kredi ve Yurtlar Kurumu yükseköğrenim gören öğrenciler için burs ve kredi desteği vermektedir. Üniversite adaylarının YKS sınavı sonrasında öğrenci adayları KYK destekleri için araştırma yapmaya başladı. Üniversite adaylarının sınav sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde belli olacak ve sonrasında tercihlere geçilecek.

KYK yükseköğrenim alan öğrencilere destek olmak için burs ve kredi sağlamaktadır. Ayrıca öğrencilerin barınma ihtiyacına da KYK yurtlarıyla destek olunmaktadır.

KYK Burs ve Kredi Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

KYK Burs ve Kredi

Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun bu eğitim döneminde öğrencilere vereceği burs ve kredilerin başvuru tarihlerine dair bir duyuru yapılmadı. Burs ve kredi için geçtiğimiz yıl 16 Ekim ve 21 Ekim arasında başvurular alınmıştı. Bu eğitim döneminde de başvuruların bu tarihler aralığında olabileceği tahmin ediliyor. Geçtiğimiz dönemde öğrencilere burs ve kredi olarak aylık 550 TL ödeme yapıldı. 2020 - 2021 eğitim yılında KYK burs ve kredilerine belirlenen oranda zam uygulanacak.

KYK, öğrencilere maddi desteğin yanı sıra devlet yurtlarında kalma desteği de vermektedir. Kurum her sene öğrencilere burs ve geri ödemeli kredi vermektedir. KYK’nın kredi ve burslarından ön lisans ve lisans eğitimi alan, DGS ile geçiş yapan, yüksek lisans yapan, Vakıf üniversitesi öğrencileri faydalanabilmektedir.

Ayrıca üniversitenin belirlediği, Türkiye için milli sporculuk yapan öğrencilere de kredi ve burs verilmektedir.