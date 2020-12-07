KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK burs başvuru sorgulama ekranı

KYK burs başvuru sonuçları merak içerisinde bekleniyor. Binlerce öğrenci KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya devam ediyor. KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu.

KYK Burs Başvuru Sonuçları Açıklandı Mı?

KYK kredi ve bur sonuçlarını Aralık ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Başvuru sonuçlarının hangi gün açıklanacağına dair net bir bilgi bulunmamaktadır. Değerlendirme süreci halen devam etmektedir. Burs ve kredi başvuruları her sene aralık aylarının sonlarına doğru açıklanmaktadır.,

KYK Burs Sonuçları Sorgulama Nasıl Yapılır?

KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanması an meselesi denilebilir. Sonuçları https://sonuc.kyk.gov.tr/ adresi üzerinden ya da E-devlet kapısı üzerinden kontrol edebilirsiniz.

KYK Sonuçları Açıklandı İddiası

KYK sonuçlarının açıklandığı yönde sosyal medya da çıkan söylentiler ortalığı karıştırdı. Ancak kurumdan veya Gençlik ve Spor Bakanlığından bu konu hakkında bir açıklama gelmedi. Bu söylentilerin ardından Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait olan Twitter hesabına pek çok paylaşım yapıldı.

KYK Burs Ücreti Ne Kadar? 2020

2020-2021 eğitim-öğretim yılı için aylık burs-kredi miktarı,

Lisans: 550 Türk Lirası

Yüksek Lisans: 1.100 Türk Lirası

Doktora: 1.650 Türk Lirası

Burstan Yararlanacak Öğrenciler

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10. maddesine göre burs verilen öğrencilerin haricinde, 5102 sayılı Kanunun 2. maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan faydalanamazlar.