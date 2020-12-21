KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak? 2020 2021 KYK burs paraları ne zaman hesaba yatar?

2020-2021 eğitim öğretim dönemi için KYK kredi ve burs sonuçlarının açıklanmasının ardından ödemelerin ne zaman yapılacağını öğrenciler merak içinde bekliyor.

2020-2021 KYK burs ve kredi tutarı ne kadar?

Sonuçların belli olmasının sonrasında e-devlet sisteminden taahhüt verme işlemlerinde de sona gelindi. 11 Aralık 2020’de taahhüt işlemlerinin sona ermesiyle birlikte öğrenciler burs veya kredilerini beklemeye başladı. Yurtdışında eğitim görenler içinse son taahhüt verme günü 15 Ocak 2021’dir.

Geçtiğimiz yılda lisans öğrencilerine 550 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1100 TL ve doktora öğrencilerine 1650 TL veriliyordu. 2021yılında verilecek tutarlar Ocak ayında belli olacak.

Burs ve kredi ödemeleri nereden alınacak?

Burs ve kredi ödemeleri kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden verilecek. T.C kimlik numaranız ile sorgulama yaparak banka hesap kartınızı alacağınız tarihi ve şubenizi öğrenebilirsiniz.