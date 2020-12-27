KYK burs ilk ödemeler ne zaman hesaplara yatacak? KYK ilk ödemeler yattı mı?

Üniversite öğrencilerine Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kredi ve bursları veriliyor. Bu yıl ilk kez üniversiteye geçen öğrenciler kredi ve burslarını almak için bekliyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK ilk ödemelerinin tarihini açıkladı.
KYK kredi ve burs ödemeleri öğrencilere verilen Ziraat Bankası hesap kartlarına yatırılacak. Ödemeler T.C Kimlik numaralarının son hanelerine göre sırayla yatırılacak. Kartlarını almayan öğrencilerin kimlik numaralarıyla sorgulama yaparak hangi şubeler üzerinden hesap kartlarını alacaklarını öğrenmeleri istendi.
Son Güncelleme: 27.12.2020 16:50