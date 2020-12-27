KYK burs ilk ödemeler ne zaman hesaplara yatacak? KYK ilk ödemeler yattı mı?

Üniversite öğrencilerine Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kredi ve bursları veriliyor. Bu yıl ilk kez üniversiteye geçen öğrenciler kredi ve burslarını almak için bekliyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK ilk ödemelerinin tarihini açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, ilk defa burs ve kredi alacak 398 bin 173 öğrencinin 680 milyon 603 bin 508 liralık ödemelerinin bu geceden itibaren gerçekleştirileceğini duyurdu. Öte yandan yeni eğitim öğretim döneminde lisans öğrencilerine 650 TL, yükseklisans öğrencilerine 1300 TL, doktora öğrencilerine ise 1950 TL kredi ve burs ödeme verilecek.

KYK kredi ve burs ödemeleri öğrencilere verilen Ziraat Bankası hesap kartlarına yatırılacak. Ödemeler T.C Kimlik numaralarının son hanelerine göre sırayla yatırılacak. Kartlarını almayan öğrencilerin kimlik numaralarıyla sorgulama yaparak hangi şubeler üzerinden hesap kartlarını alacaklarını öğrenmeleri istendi.