İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs test sonucu pozitif çıktı
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs...
ABD'den son dakika Irak kararı! Asker sayısını 3 bine düşürecek
ABD'den son dakika Irak kararı!...
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone 12 kamera tasarımları sızdırıldı!
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone...
TBMM personeli koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
TBMM personeli koronavirüs nedeniyle hayatını...

KYK borçlarının silinmesi gündeme geldi mi? 2020 KYK borçları silinecek mi?

Basında yer almaya başladığı ilk günden itibaren okurlarımızın merak ettikleri KYK borçlarının silinmesi gündeme geldi mi? KYK borçları silinecek mi? konusunda yeni ayrıntılar gündeme aktarılmaya devam ediyor. 10 Eylül 2020 Perşembe günü yayınlanan haberimize göz atarak, KYK borçlarının silinmesi gündeme geldi mi? ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

10 Eylül 2020 Perşembe 20:07
KYK borçlarının silinmesi gündeme geldi mi? 2020 KYK borçları silinecek mi?
Takip Et:

Üniversite öğrencilerine yüksek öğrenim hayatları boyunca burs imkanı sağlayan Kredi Yurtlar Kurumu, durumu iyi olan öğrencilere burs yerine kredi imkanı sunmaktadır. Kredi alan öğrenciler bu kredileri mezun olmaları halinde devlete geri ödemektedir. Mezun olan öğrenciye kredisini ödemek için 2 yıl veren devlet, öğrencinin işe girmesi durumun 2 yıl çalıştıktan sonra bu ödemeyi yapmasını talep ediyor.


Yapılan araştırmalara göre birçok kredi alan öğrenci geri ödemelerini henüz yapmamış bulunmaktadır. 2006 yılında ödeme yapmayan veya borcu erteleme talebinde bulunan öğrenci sayısının günümüze gelindiğin %414 arttığı açıklanmıştır. Bu noktada borçlarını ödemeyen kişilerin sayısı 280 bini bulmaktadır. Bu durum gelecek için göz korkutsa da ödeme yapmayan öğrenciler kredi borçlarının silinmesi haberini bekliyor. Bir süredir silinmesi gündemde olan kredi borçları hakkında açıklama bekleyen öğrenciler, bu borçları ödemek istemiyor.

KYK borçları ile ilgili son dakika açıklamaları!

KYK kredi borçları hakkında resmi bir kaynaktan henüz bir açıklama yapılmamışken, öğrenciler bu borçların silinmesini talep ediyor. Silinmesi konusu dışında ödeme kolaylıkları sağlayan devlet, yeni düzenlemeler ile birlikte borç yapılandırması da uyguluyor. Yeni çıkan yasa doğrultusunda KYK kredi konusunda ise iyileştirmeler yapılıyor. Bu iyileştirmeler ise şu şekilde:

  • Öğrencinin ödeyeceği tutar TÜİK yurt içi üretici fiyat endeksine göre hesaplanacak.
  • Yukarıda belirtilen tutar Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın uygun görmesi halinde yarıya kadar indirilebilecek.
  • Anormal bir durum söz konusu olduğunda Cumhurbaşkanı tarafından alınan karar ile endeks uygulanmayacak.

KYK kredi borcunun ödenmemesi durumunda ne olur?

Öğrenciler belirlenen tarihten itibaren kredi ödemelerini yapmamaları halinde ödemelerine faiz işlemi uygulanmaktadır. Bu işlem her aya özel 1,40 seviyesindedir. Bu nedenle borçlarını ödemeyen kişilerin artan fiyat endeksleri de göz önünde bulundurulduğunda aldıkları ödemenin 3 katını ödemek zorunda kalmaktadır. Yaşanılan pandemi sürecinden ötürü Bakanlık tarafından endekslere yarıya indirme işlemi uygulanmasına karşın öğrenciler Cumhurbaşkanı tarafından fiyat endeksi uygulamasının bu yıl olmamasını istemektedir.



Son Güncelleme: 10.09.2020 20:07
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursluluk sınavı soru-cevap anahtarı yayınlandı.
Bursluluk sınavı soru-cevap anahtarı yayınlandı.
Eğitim - Sen: Okulların açılabilmesi için salgın kontrol altına alınmalı!
Eğitim - Sen: Okulların açılabilmesi için salgın kontrol altına alınmalı!
DOKAP bölgesindeki 15 üniversite uzaktan eğitim verileceğini açıkladı
DOKAP bölgesindeki 15 üniversite uzaktan eğitim verileceğini açıkladı
2020 MSÜ Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı
2020 MSÜ Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı
2020-2021 Eğitim öğretim yılı güz dönemi uzaktan eğitim mi olacak? Üniversitelerin açılma durumu var mı?
2020-2021 Eğitim öğretim yılı güz dönemi uzaktan eğitim mi olacak? Üniversitelerin açılma durumu var mı?
Bakan Selçuk duyurdu! Okulların açılmasıyla ilgili olarak bir takım teknik hazırlıklar yapılıyor
Bakan Selçuk duyurdu! Okulların açılmasıyla ilgili olarak bir takım teknik hazırlıklar yapılıyor

Popüler Haberler

KYK borçlarının silinmesi gündeme geldi mi? 2020 KYK borçları silinecek mi?
10 Eylül 2020 Perşembe Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 10 Eylül 2020 Perşembe Dünya genelinde vaka sayısı
Tozkoparan yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Yeni Hayat hangi günler yayınlanıyor? Kanal D Yeni Hayat tekrar bölümleri ne zaman?
Hangi kahve firmaları bayilik veriyor?
Menajerimi Ara Emrah karakteri kimdir? Semi Sırtıkkızıl kimdir, nereli, kaç yaşında?
Bir Zamanlar Çukurova Fikret Fekeli karakterini kim canlandırıyor? Furkan Palalı kimdir?
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal kimdir, nereli yaşı kaç?
Yeni Hayat dizisi Gökçe kimdir? İpek Filiz Yazıcı
Bay Yanlış dizisine yeni katılan oyuncular kim? Diziden kimler ayrıldı?
Xiaomi’den radyolu powerbank
Kimse Bilmez neden final yapıyor? Kimse Bilmez final bölüm tarihi
2020'de Emeklilere Tarım ve Hayvancılık kredisi veren bankalar!
1 yıl içerisinde kaç tane araba alınıp satılabilir?Araba ticaretinde neler değişti?
Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom satış satış noktalarını koronavirüs nedeni ile kapattı
Süper emeklilik nasıl olunur? 2020 Süper emeklilik yasası nedir?
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 10 Eylül 2020 Perşembe 1 yıl erteleme ve 180 ay vade fırsatı
AÖF yaz okulu kayıt ücretleri ne kadar?
Malulen emeklilik kapsamına giren hastalıklar hangileridir? Malulen emekli gün sayısı 2020
Seslendirme nasıl yapabilirim? 2020 Seslendirme yaparak para kazanma
Yıpranmış ve cansız saçlara evde bakım nasıl yapılır? 2020 Yıpranmış ve cansız saçlar için karışımlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.