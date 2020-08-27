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KYK borçları silinir mi? KYK borçları hakkında son açıklamalar neler?

KYK borçları silinir mi? KYK borçları hakkında son açıklamalar neler? ve ayrıntıları hakkında gündemi meşgul eden tüm konular her geçen gün aydınlanmaya devam ediyor. Biz de 27.08.2020 tarihli haberimizde KYK borçları silinir mi? ile ilgili tüm yeni gelişmeleri kaleme aldık.

27 Ağustos 2020 Perşembe 20:43
KYK borçları silinir mi? KYK borçları hakkında son açıklamalar neler?
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Üniversite öğrencilerine yüksek öğrenim hayatları boyunca burs imkanı sağlayan Kredi Yurtlar Kurumu, durumu iyi olan öğrencilere burs yerine kredi imkanı sunmaktadır. Kredi alan öğrenciler bu kredileri mezun olmaları halinde devlete geri ödemektedir. Mezun olan öğrenciye kredisini ödemek için 2 yıl veren devlet, öğrencinin işe girmesi durumun 2 yıl çalıştıktan sonra bu ödemeyi yapmasını talep ediyor.


Yapılan araştırmalara göre birçok kredi alan öğrenci geri ödemelerini henüz yapmamış bulunmaktadır. 2006 yılında ödeme yapmayan veya borcu erteleme talebinde bulunan öğrenci sayısının günümüze gelindiğin %414 arttığı açıklanmıştır. Bu noktada borçlarını ödemeyen kişilerin sayısı 280 bini bulmaktadır. Bu durum gelecek için göz korkutsa da ödeme yapmayan öğrenciler kredi borçlarının silinmesi haberini bekliyor. Bir süredir silinmesi gündemde olan kredi borçları hakkında açıklama bekleyen öğrenciler, bu borçları ödemek istemiyor.

KYK borçları ile ilgili son dakika açıklamaları!

KYK kredi borçları hakkında resmi bir kaynaktan henüz bir açıklama yapılmamışken, öğrenciler bu borçların silinmesini talep ediyor. Silinmesi konusu dışında ödeme kolaylıkları sağlayan devlet, yeni düzenlemeler ile birlikte borç yapılandırması da uyguluyor. Yeni çıkan yasa doğrultusunda KYK kredi konusunda ise iyileştirmeler yapılıyor. Bu iyileştirmeler ise şu şekilde:

  • Öğrencinin ödeyeceği tutar TÜİK yurt içi üretici fiyat endeksine göre hesaplanacak.
  • Yukarıda belirtilen tutar Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın uygun görmesi halinde yarıya kadar indirilebilecek.
  • Anormal bir durum söz konusu olduğunda Cumhurbaşkanı tarafından alınan karar ile endeks uygulanmayacak.

KYK kredi borcunun ödenmemesi durumunda ne olur?

Öğrenciler belirlenen tarihten itibaren kredi ödemelerini yapmamaları halinde ödemelerine faiz işlemi uygulanmaktadır. Bu işlem her aya özel 1,40 seviyesindedir. Bu nedenle borçlarını ödemeyen kişilerin artan fiyat endeksleri de göz önünde bulundurulduğunda aldıkları ödemenin 3 katını ödemek zorunda kalmaktadır. Yaşanılan pandemi sürecinden ötürü Bakanlık tarafından endekslere yarıya indirme işlemi uygulanmasına karşın öğrenciler Cumhurbaşkanı tarafından fiyat endeksi uygulamasının bu yıl olmamasını istemektedir.



Son Güncelleme: 27.08.2020 20:43
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