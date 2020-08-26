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KYK Borçları silinecek mi? KYK borçları son gelişmeleri

Öğrencilerin aldığı KYK desteklerine ilişkin bir kanun teklifi sunuldu. KYK ödemeleri geri ödemesiz hale mi geldi? Detaylar haberimizde.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 19:38
KYK Borçları silinecek mi? KYK borçları son gelişmeleri
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Son zamanlarda salgın sebebi ile devletten alınan yardımlar tam gaz devam etmekte. Bu gelişmelerden öğrenciler de yararlanmak istiyorlar. Çoğu öğrenci KYK borçlarının affı ya da silinmesine ilişkin haberi devletten bekleyen taraftalar. CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğu teklif ile KYK borçlarının silinmesi taraftarı olduğunu açıkça belirtti. Eğer Budak tarafından yapılan bu kanun teklifi onay alırsa bütün öğrencilerin okuduğu süreçte aldığı KYK yardımları geri ödemesiz hale gelecek.


Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu aracılığı ile öğrencilere okurken verilen bu destekler öğrenci mezun olduktan sonra devlet tarafından geri istenmektedir. Ancak işsizliğin büyük sorunlara yol açtığı bu dönemlerde birçok insan şu anda borcunu ödeyemeyecek hale geldi.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak’ın verdiği teklifin yasalaşması durumunda öğrencilerin aldığı KYK destekleri geri ödemesiz hale geliyor. Ama teklifte daha önceden ödenen KYK borçlarına ilişkin olarak “iade edilemez” maddesi de bulunmakta. Eğer daha önceden yapmış olduğunuz bir KYK ödemesi var ise bu ödemelerinizi geri almanız mümkün değil.



Son Güncelleme: 26.08.2020 19:41
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