İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
DEVA lideri Ali Babacan sahaya inmeye hazırlanıyor
DEVA lideri Ali Babacan sahaya...
İsrail savaş uçakları Gazze'deki noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi
İsrail savaş uçakları Gazze'deki noktalara...
Ezgi Mola Gülben Ergen'i esprili bir şekilde Ti'ye aldı
Son Dakika
Ezgi Mola Gülben Ergen'i esprili...
Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e iltifat yağmuru
Son Dakika
Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e iltifat...

KYK borçları silinecek mi? 2020 KYK yapılandırma olacak mı? KYK borçları ile ilgili son gelişmeler

KYK borçları silinecek mi? KYK yapılandırma olacak mı? KYK borçları ile ilgili son gelişmeler konusu uzun süre gündemi takip edenler tarafından merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak basına aktarılan tüm yeni gelişmelere yer verdiğimiz 15.08.2020'li haberimizden KYK borçları silinecek mi? KYK yapılandırma olacak mı? KYK borçları ile ilgili son gelişmeler hakkında kaleme aldığımız ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 15:22
KYK borçları silinecek mi? 2020 KYK yapılandırma olacak mı? KYK borçları ile ilgili son gelişmeler
Takip Et:

Üniversite öğrencilerine yüksek öğrenim hayatları boyunca burs imkanı sağlayan Kredi Yurtlar Kurumu, durumu iyi olan öğrencilere burs yerine kredi imkanı sunmaktadır. Kredi alan öğrenciler bu kredileri mezun olmaları halinde devlete geri ödemektedir. Mezun olan öğrenciye kredisini ödemek için 2 yıl veren devlet, öğrencinin işe girmesi durumun 2 yıl çalıştıktan sonra bu ödemeyi yapmasını talep ediyor.


Yapılan araştırmalara göre birçok kredi alan öğrenci geri ödemelerini henüz yapmamış bulunmaktadır. 2006 yılında ödeme yapmayan veya borcu erteleme talebinde bulunan öğrenci sayısının günümüze gelindiğin %414 arttığı açıklanmıştır. Bu noktada borçlarını ödemeyen kişilerin sayısı 280 bini bulmaktadır. Bu durum gelecek için göz korkutsa da ödeme yapmayan öğrenciler kredi borçlarının silinmesi haberini bekliyor. Bir süredir silinmesi gündemde olan kredi borçları hakkında açıklama bekleyen öğrenciler, bu borçları ödemek istemiyor.

KYK borçları ile ilgili son dakika açıklamaları!

KYK kredi borçları hakkında resmi bir kaynaktan henüz bir açıklama yapılmamışken, öğrenciler bu borçların silinmesini talep ediyor. Silinmesi konusu dışında ödeme kolaylıkları sağlayan devlet, yeni düzenlemeler ile birlikte borç yapılandırması da uyguluyor. Yeni çıkan yasa doğrultusunda KYK kredi konusunda ise iyileştirmeler yapılıyor. Bu iyileştirmeler ise şu şekilde:

  • Öğrencinin ödeyeceği tutar TÜİK yurt içi üretici fiyat endeksine göre hesaplanacak.
  • Yukarıda belirtilen tutar Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın uygun görmesi halinde yarıya kadar indirilebilecek.
  • Anormal bir durum söz konusu olduğunda Cumhurbaşkanı tarafından alınan karar ile endeks uygulanmayacak.

KYK kredi borcunun ödenmemesi durumunda ne olur?

Öğrenciler belirlenen tarihten itibaren kredi ödemelerini yapmamaları halinde ödemelerine faiz işlemi uygulanmaktadır. Bu işlem her aya özel 1,40 seviyesindedir. Bu nedenle borçlarını ödemeyen kişilerin artan fiyat endeksleri de göz önünde bulundurulduğunda aldıkları ödemenin 3 katını ödemek zorunda kalmaktadır. Yaşanılan pandemi sürecinden ötürü Bakanlık tarafından endekslere yarıya indirme işlemi uygulanmasına karşın öğrenciler Cumhurbaşkanı tarafından fiyat endeksi uygulamasının bu yıl olmamasını istemektedir.



Son Güncelleme: 15.08.2020 15:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilim Kurulu Üyesi:'Okulların açılması ile ilgili alınan karar doğru değil'
Bilim Kurulu Üyesi:'Okulların açılması ile ilgili alınan karar doğru değil'
YKS tercih işlemleri bu akşam 23:59'da sona erecek
YKS tercih işlemleri bu akşam 23:59'da sona erecek
Üniversitelerin açılış tarihi belli oldu
Üniversitelerin açılış tarihi belli oldu
SPK SPL Türev Araçlar Lisansı Sınavı Konuları Nelerdir? Nasıl Alınır?
SPK SPL Türev Araçlar Lisansı Sınavı Konuları Nelerdir? Nasıl Alınır?
Gürsoy Vakfı burs başvuru şartları nelerdir? 2020 Gürsoy Vakfı burs miktarı ve şartları
Gürsoy Vakfı burs başvuru şartları nelerdir? 2020 Gürsoy Vakfı burs miktarı ve şartları
MEB'den kritik açıklama! O belge yalanlandı
MEB'den kritik açıklama! O belge yalanlandı

Popüler Haberler

Halkbank emeklilere 5.000 TL düşük faizli mini emekli kredi kampanyası
Hangi kurumlar kira yardımı yapmaktadır? Ağustos 2020 Kira yardımı şartları ve miktarı ne kadardır?
NASA'dan burç tarihleri ile ilgili ilginç açıklama! Burç tarihleri değişecek mi?
Çalışmayana devletten karşılıksız 1300 TL destek ödemesi! Başvuran herkes faydalanabiliyor!
Akbank anında onaylı 159 Tl taksitli, sıfır faizli ve 10 bin TL kredi
Varlık Vergisi nedir, nasıl hesaplanır? 2020 Varlık vergisi ne kadardır?
Star TV Yeni sezon dizi ve programları ile yeni yayın dönemine hazırlanıyor
Cimer Şikayet sorgulama işlemleri nasıl yapılır? E-devlet CİMER şikayet sorgulama
E-devlet üzerinden ücretsiz kredi notu öğrenme işlem adımları
Mehmet Boynukalın kimdir? Ayasofya Cami imamı Mehmet Boynukalın hayatı
Seksenler dizisi ne zaman başlıyor? Yeni sezon için geri sayım!
Okullara 81 Şehirde Güvenlik görevlisi ve temizlik işçisi personel alımı için Resmi Gazete İlanı yayımlandı
Eczaneler ücretsiz maske için SMS kodu nasıl alınır?
Hasta olan kişiye devletten maaş bağlanır mı? Hastalığa göre maaşlar ve süreleri
Kredi notu nasıl ve nereden öğrenilir? Kredi notu sorgulama işlemleri
Beyaz Show yeni bölümleri yayınlanacak mı? Beyazıt Öztürk açıkladı
2020 yılında devlet tarafından verilen maddi destekler açıklandı!
2020 Emekliye bayram ikramiyesi zammı var mı?
2020-2021 üniversitelerin eğitim öğretim yılı ikinci öğretim harç ücretleri ne kadardır? YÖK üniversite 2. öğretim harç ücretleri
Spor ayakkabı alırken nelere dikkat etmeliyiz, püf noktalar neler?
2020 NEF Bursu ne kadardır? NEF bursuna başvuru şartları ve burs miktarı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.