KYK başvuru sonuçları açıklanma tarihi belli oldu!

Üniversite eğitimine yeni başlamış öğrencilerin ve üniversite ara dönemlerde okuyan öğrencilerin merakla beklediği KYK başvuru sonuçları açıklanıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere sunulan burs ve kredi imkânı, geri ödemeli ve geri ödemesiz olarak değerlendiriliyor. Burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler öğrenim hayatlarına burs ve krediler ile katkı sağlıyor.

Ekim ayı itibariyle ödeme almaya hakkı kazanan öğrenciler KYK’ dan ilk kez burs veya kredi alan öğrenciler olacak. Fakat KYK ödemelerinin başlama tarihi ile ödeme yapılma tarihi farklılık gösteriyor. Öğrencilerin ödemeye ulaşacakları ilk tarih Aralık ayı olacak. Bu yüzden ilk üç ay için girilen miktar, öğrencilere toplu olarak ödenecek. KYK ödemelerine yapılacak her hangi bir değişiklik olmazsa, öğrencilerin eline geçecek olan “Ekim, Kasım ve Aralık” aylarını kapsayan ödemenin miktarı 1650tl olacak. KYK burs/kredilerine zam gelmesi halinde bu miktar da değişiklik olabilir. Her yıl belli bir miktarda artış gerçekleştirilmesi bu sene içinde zam yapılacak mı sorusunu akla getiriyor. Değişen ekonomi şartlarıyla öğrencilerin en çok merak ettiği bir diğer konu da zammın ne kadar olacağı.

Başvuru sonuçlarının açıklanması beklenen tarih ise 8 Aralık 2020. Sonuçların açıklaması ile ödemelerin alınması arasında bir süre bulunmaktadır. Sonuçlardan 10 gün sonra öğrencilerin ödemeleri gerçekleştirilmektedir.