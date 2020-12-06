KYK Aralık burs ödemeleri ne zaman başlar?

İlk defa KYK burs ve kredisi alacak olan öğrenciler ödemelerin hangi günler aralığında yapıldığını merak etmeye başladı. KYK Aralık ayının ödemeleri 6-10 Aralık tarihi arasında TC kimlik numaralarının son hanesine göre ödenecektir.

T.C. Kimlik numarasının sonu “0” olan kişiler 6 Aralık günü, “2” olan kişiler 7 Aralık günü, “4” olan kişiler 8 Aralık günü, “6” olan kişiler 9 Aralık günü, “8” olan kişiler ise 10 Aralık gününde ödemelerini alabilecekler.

İlk Defa Burs Alacak Öğrenciler

KYK burs ve kredisini alacak olan öğrenciler, Ekim, Kasım ve Aralık ayı olmak üzere 3 aylık toplu ödeme alacaktır.

KYK Burs Ödemeleri Hangi Gün Yapılacak?

KYK bursunu alacak olan kişiler bu ödemeleri TC kimlik numaralarının son hanelerine göre alacaklardır. TC kimlik numaraları 0, 2, 4, 6, 8 ile biten kişiler sırasıyla ödemelerini alabilecekler.

Önek Tablo

T.C. Kimlik Numarası Son Hanesi Ödeme Günü 0 ile bitenler 6 Aralık 2 ile bitenler 7 Aralık 4 ile bitenler 8 Aralık 6 ile bitenler 9 Aralık 8 ile bitenler 10 Aralık

Aralık ayından itibaren KYK burs ve kredi ödemeleri TC kimlik numaralarının son hanelerine göre her ayın 6. ve 10. günlerinde ödenmeye başlayacaktır.