Küre'de korona sebebiyle 6 okulda uzaktan eğitime geçildi

Korona virüs ile mücadele devam ederken, Mart ayında başlayan normalleşme ile birlikte Bakanlık tarafından belirlenen yol haritasına göre normalleşme devam ediyor.

Normalleşme ile birlikte eğitim alanında da aşamalı olarak başlayan yüz yüze eğitimlere gelen vaka haberleri sonrasında ara vermek kararları gelmeye devam ediyor.

Yerinde karar uygulaması kapsamında İl Valilikleri ve İlçe kaymakamlıkları okullarda yada yerleşim yerlerinde ki tüm okullardayada yüz yüze eğitim kararı alabiliyor.

Bugün gelen haberlere göre Kastamonu Küre ilçesinde başlayan normalleşme kapsamında yüz yüze eğitime geçen 6 okulda artan vaka sayıları sebebiyle tekrardan tam zamanlı olarak uzaktan eğitime geçildi.

Yüz yüze eğitime ara verilen 6 okulda 10 gün süre ile tüm eğitim öğretim faaliyetleri uzaktan eğitim olarak EBA vb. gibi platformlar üzerinden devam edecek.