KPSS'ye geç kalan öğrenciyi sınav yerine polis ekibi yetiştirdi

ÖSYM tarafından 22 Kasım Pazar günü KPSS ortaöğretim oturumu saat 10.15'te tüm ülkede gerçekleştirildi.2 saat 10 dakika süren sınavda tüm sınav kuralları gibi saat 10:15 de başlayacak sınav için 10:00 dan sonra adaylar bina içerisine alınmadılar. Sabahın erken saatlerinde oluşabilecek yoğunluk ve geç kalmamak adına erken saatte sınava girecekleri binalara gelen adaylar kimlik kontrolleri ve belgeleri ile birlikte salonlara sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak içeri alındılar.
Sınava gelirken kimlik ve sınava giriş belgelerini unutan adayların yardımına Sakarya’da ise Polis ekipleri yetişti.
Sınava geç kalan adaylar, heyecan dolu dakikalar sonrasında polis ekiplerinin yardımı sayesinde sınava girecekleri binalara yetiştirildi.