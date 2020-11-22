KPSS'ye geç kalan öğrenciyi sınav yerine polis ekibi yetiştirdi

ÖSYM tarafından 22 Kasım Pazar günü KPSS ortaöğretim oturumu saat 10.15'te tüm ülkede gerçekleştirildi.2 saat 10 dakika süren sınavda tüm sınav kuralları gibi saat 10:15 de başlayacak sınav için 10:00 dan sonra adaylar bina içerisine alınmadılar. Sabahın erken saatlerinde oluşabilecek yoğunluk ve geç kalmamak adına erken saatte sınava girecekleri binalara gelen adaylar kimlik kontrolleri ve belgeleri ile birlikte salonlara sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak içeri alındılar.

Salgın tedbirleri kapsamında tüm ülkede alınan kısıtlama kararı sebebiyle 10:00 öncesinde sokağa çıkma yasağı sebebiyle sınava girecek adaylara sınav için yanlarına refakat edebilecek bir kişiye izin verildi. Sınav giriş belgelerini polis ekiplerine göstermeleri sorunsuz bir şekilde sınav salonlarına gitmeleri ve kısıtlamadan muaf olmaları için yeterli oldu.

Sınava gelirken kimlik ve sınava giriş belgelerini unutan adayların yardımına Sakarya’da ise Polis ekipleri yetişti.

Sınava geç kalan adaylar, heyecan dolu dakikalar sonrasında polis ekiplerinin yardımı sayesinde sınava girecekleri binalara yetiştirildi.

