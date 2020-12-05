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KPSS'nin her sene yapılması için meclise kanun teklifi sunuldu

İki senede bir gerçekleşen KPSS B Grubu, KPSS Ön Lisans ve KPSS Orta Öğretim sınavları nedeni ile adaylar mağdur olmakta ve iki senede bir yapılan sınavlar sebebi ile açılan personel alımlarında yığılmalar yaşanmaktadır.

05 Aralık 2020 Cumartesi 23:00
KPSS'nin her sene yapılması için meclise kanun teklifi sunuldu
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KPSS B Grubu sınavının yani devlet kurumlarında personel olabilme için girilen sınavın her sene yapılmıyor olması adayları mağdur etmektedir. Sağlık Profesyonelleri Platformu Kurucusu Aras Ali Altıntaş, KPSS B grubu sınavının her yıl yapılması için meclise kanun teklifi yapıldığını açıkladı.

KPSS Orta Öğretim ve Ön Lisans sınavlarının da iki sene de bir gerçekleştirilmesi sebebi ile bu senen yapılmıştı. Bir sonraki sınavlar 2022 yılında gerçekleştirilecek. Bu durumun öğrencilerde mağduriyet yaratması sebebi ile sistemde yığılmalar oluştuğunu açıklayan CHP’li milletvekili Orhan Sümer, bu durumun liyakat durumunu ortaya çıkardığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan alımdan da adayları zor duruma soktuğunu da ekledi.

Kanun teklifinin TBMM’de komisyondan geçtiğini duyuran Aras Ali Altıntaş, teklif yasa haline gelirse KPSS’nin her yıl yapılacağını açıkladı.



Son Güncelleme: 05.12.2020 23:00
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Anahtar Kelimeler:
KPSSKanunteklifiKpssbgrubu
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