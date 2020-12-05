KPSS'nin her sene yapılması için meclise kanun teklifi sunuldu

KPSS B Grubu sınavının yani devlet kurumlarında personel olabilme için girilen sınavın her sene yapılmıyor olması adayları mağdur etmektedir. Sağlık Profesyonelleri Platformu Kurucusu Aras Ali Altıntaş, KPSS B grubu sınavının her yıl yapılması için meclise kanun teklifi yapıldığını açıkladı.

KPSS Orta Öğretim ve Ön Lisans sınavlarının da iki sene de bir gerçekleştirilmesi sebebi ile bu senen yapılmıştı. Bir sonraki sınavlar 2022 yılında gerçekleştirilecek. Bu durumun öğrencilerde mağduriyet yaratması sebebi ile sistemde yığılmalar oluştuğunu açıklayan CHP’li milletvekili Orhan Sümer, bu durumun liyakat durumunu ortaya çıkardığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan alımdan da adayları zor duruma soktuğunu da ekledi.

Kanun teklifinin TBMM’de komisyondan geçtiğini duyuran Aras Ali Altıntaş, teklif yasa haline gelirse KPSS’nin her yıl yapılacağını açıkladı.