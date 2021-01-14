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KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! Taban ve tavan puanları aday erişimine açıldı!

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sınavı yerleştirme sonuçları bugün itibari ile erişime açıldı. Açıklamalar sonrasında sınava giren adaylar, KPSS Yerleştirme sonuçları sorgulama? sorularını araştırmaya başladı.

14 Ocak 2021 Perşembe 15:25
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! Taban ve tavan puanları aday erişimine açıldı!
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ÖSYM tarafından yapılan KPSS tercih sonuçlarının açıklanması üzerine pek çok kişi sınav sonuçları için araştırmalarına başladı. Tercih yapan kişilerin hangi kadrolara girdiği merak edilirken alımlarda ki tavan ve taban puanlarda araştırılmaya başlandı.

2021 ÖSYM KPSS yerleştirme sonuçları ile ilgili açıklamalar yapıldı. Boş olan tüm kontenjanların dolduğu açıklanırken 1.677 kontenjan için 452.180 adayın başvuruları değerlendirildi. En fazla yerleştirme yapılan kontenjan 1.106 kişi ile lisans alanları oldu.

Taban puanlar açıklandı

KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim taban puanları erişime açıldı. KPSS türlerinde tercih yapan adayların en düşük ve en yüksek puanlar tablosu merak ediliyor.

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/KPSS/TERCIH2/minmax-lisans14012021.pdf

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/KPSS/TERCIH2/minmax-onlisans14012021.pdf

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/KPSS/TERCIH2/minmax-ortaogretim14012021.pdf

ÖSYM Başkanı Aygün’den KPSS açıklaması

ÖSYM başkanı olan Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında ‘30 Aralık 2020 – 7 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihleri yapılan KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden açıklanmıştır. Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim.’ Dedi.

 



Son Güncelleme: 14.01.2021 15:25
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Anahtar Kelimeler:
KPSSYereştirmeSonuçlarTabanTavanPuanlarSorgulama
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