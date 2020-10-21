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KPSS ve ÖABT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç açıklama tarihi belli oldu

ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavının ne zaman açıklanacağı hakkında duyuru yapıldı! Sınava bu sene giren ve milyonları aşan adayların hepsinin hayatı bu sınava bağlı! KPSS ve ÖABT sınavlarına giren adayların sonuçların ne zaman açıklanacağı netleşti.

21 Ekim 2020 Çarşamba 18:23
KPSS ve ÖABT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç açıklama tarihi belli oldu
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Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve KPSS ÖABT Sınavı Değerlendirme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılmıştır. Sınav sonuçlarının açıklandığı tarih, bu sınavlara giren milyonlarca aday tarafından araştırıldı.

Bildiğiniz gibi sınav takvimi, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kamuya açık hale getirildi. Sınav takviminde ÖSYM tarafından yapılan başvuru, sınav ve sınav sonuçlarının tarihleri ​​hakkında bilgiler yer almaktadır.


ÖSYM takvimine göre KPSS ve AÖBT sınavlarının sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu.

Sınav ve Sonuç Tarihleri

KPSS Genel Kültür Genel Yetenek oturumu 6 Eylül' tarihinde, Alan Bilgisi oturumunu ise 12-13 Eylül tarihleri ​​arasında gerçekleştirildi.

Ayrıca ÖSYM, 20 Eylül'de ÖABT düzenledi.

Yukarıdaki sınav takvimine göre KPSS ve ÖABT sınav sonuçlarının 22 Ekim'de yarın açıklanması bekleniyor.



Son Güncelleme: 21.10.2020 18:23
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYMKPSSAÖBT
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