KPSS ve ÖABT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç açıklama tarihi belli oldu

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve KPSS ÖABT Sınavı Değerlendirme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılmıştır. Sınav sonuçlarının açıklandığı tarih, bu sınavlara giren milyonlarca aday tarafından araştırıldı.

Bildiğiniz gibi sınav takvimi, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kamuya açık hale getirildi. Sınav takviminde ÖSYM tarafından yapılan başvuru, sınav ve sınav sonuçlarının tarihleri ​​hakkında bilgiler yer almaktadır.

Sınav ve Sonuç Tarihleri

ÖSYM takvimine göre KPSS vesınavlarının sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu.

KPSS Genel Kültür Genel Yetenek oturumu 6 Eylül' tarihinde, Alan Bilgisi oturumunu ise 12-13 Eylül tarihleri ​​arasında gerçekleştirildi.

Ayrıca ÖSYM, 20 Eylül'de ÖABT düzenledi.

Yukarıdaki sınav takvimine göre KPSS ve ÖABT sınav sonuçlarının 22 Ekim'de yarın açıklanması bekleniyor.