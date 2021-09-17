KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonucu nasıl öğrenilir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), 1-7 ve 8 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen oturumlarla tamamlandı. Kamu personeli olmak için sınavda ter döken milyonlarca aday sınav sonuçlarını heyecanla bekliyor.
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS sonuçları nasıl öğrenilir?
KPSS’ye katılan adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden öğrenebilecekler. Sınav sonuçları adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Adaylar, sistem üzerinden testlere verdikleri cevapları, KPSS puanı ve cevap kağıtlarını görüntüleyebilecekler.
Son Güncelleme: 17.09.2021 01:40