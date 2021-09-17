KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonucu nasıl öğrenilir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), 1-7 ve 8 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen oturumlarla tamamlandı. Kamu personeli olmak için sınavda ter döken milyonlarca aday sınav sonuçlarını heyecanla bekliyor.

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sonuçları nasıl öğrenilir?

Ağustos ayında tüm oturumları tamamlanan KPSS için büyük gün geldi. KPSS sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde ÖSYM’nin intenet sitesi üzerinden açıklandı. Adaylar, ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.

KPSS’ye katılan adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden öğrenebilecekler. Sınav sonuçları adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Adaylar, sistem üzerinden testlere verdikleri cevapları, KPSS puanı ve cevap kağıtlarını görüntüleyebilecekler.

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