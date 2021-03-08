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KPSS sonuç belgesi nasıl alınır? ÖSYM KPSS çıktısı alma

Devlet kurumlarında meslek ve iş sahibi olmak isteyenlerin girdiği sınav olan Kamu Personeli Seçme Sınavı'na her milyonlarca aday başvuruda bulunuyor. Adaylar sınava girdikten sonra sınav sonuç belgelerini nerden ve nasıl alacaklarını merak ediyor. Yol gösterici nitelikteki haberimizle sizlere yardımcı olmaya çalıştık.

08 Mart 2021 Pazartesi 09:23
KPSS sonuç belgesi nasıl alınır? ÖSYM KPSS çıktısı alma
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Öğrenim hayatları boyunca bir meslek ve iş sahibi olma yolunda büyük çabalar sarfeden öğrenciler lise, önlisans ve lisans KPSS'ye girerek devlet tarafından ilan edilen kontenjanlara başvuruyorlar. Devlet kurumları ihtiyacı olan kadroları Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan talep ediyorlar. Hazine ve Maliye Bakanlığı onaylarsa ihtiyaç olan kadroya KPSS puan türlerinden hangisinden istenildi ise o puanla ataması yapılıyor.

Sene boyunca ter dökerek sınava hazırlanan adaylar aldıkları puanla bu kadrolara başvuru yapıyorlar. Yapılan başvurular öncesi adaylar aldıkları neticenin sonuçlarını nasıl ve nerden aldıklarını merak ediyor. Bizde sizlere sonuç belgesini nasıl alınır anlatmaya çalışacağız. İşte ayrıntılar.

KPSS sonuçlarını merak edenler ilk olarak ÖSYM resmi intenet sitesine girmesi isteniyor. Burada yapmanız gereken Aday İşletim Sistemi'ne yani kısa adıyla AİS tıklamanız gerekecek. Buraya ÖSYM şifreniz ve TC kimlik numaranızla giriş yaparak Sınav sonuçlarım sekmesine tıklayacaksınız ve girmiş olduğunuz sınavı görüntüleyeceksiniz. Sağ klip yapıp yazıcıya gönder butonun basın ve yazıcıdan sınav sonuç belgenizi alın.

Eğer ÖSYM şifrenizi bilmiyorsanız E Devlet sisteminden de Aday İşletim Sistemi'ne giriş yapabilirsiniz. 



Son Güncelleme: 08.03.2021 09:23
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Anahtar Kelimeler:
Kpss Sonuç BelgesiÖSYM
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