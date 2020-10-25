KPSS sınavı zor muydu, kolay mıydı? KPSS 2020 ön lisans sınavı yorumları

2020 SENESİ KPSS ÖN LİSAN SINAVI NASILDI

25 Ekim tarihinde gerçekleştirilen KPSS ön lisans sınavları yapıldı. Bunun üzerine adaylar yapılan KPSS sınavı sorularının nasıl olduğunu merak ediyorlar. Sosyal medyada ise adaylar sınavların zorluğu hakkında tartışmalara devam ediyor.

2020 KPSS ÖN LİSANS SINAVININ SORULARINA YAPILAN YORUMLAR!

2020 senesinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafınca düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) sınavının 2 yıllık Ön lisans seviyesi 25 Ekim 2020 tarihinde yapıldı.

Sınavın bitiminin ardından ise adaylar sınavın zorluğunu sosyal medya üzerinden tartışmaya başladı. Uzmanların sınav hakkında düşünceleri ise tam bir merak kaynağı oldu. Sosyal medyada sınav soruları hakkında ise adayların çoğu Türkçe’ ye bolca zaman ayırmaları gerektiğini söylüyor. Sınav zorluğu hakkında ise çok az bir farkla çoğunluk zor olduğunu söylemekte ama hebüz net bir yorum yapmak için çok erken. Uzmanlar tarafından ise net bir açıklama gelmedi. Bunun dışında ise her sene olduğu gibi bazı sorular mizaha vuruldu.

Uzmanlar yorum yaptığında ve bilgiler netleştiği haberimiz güncellenecektir. Uzmanların yapacağı yorumlardan hızlı bir şekilde haberdar olanlardan biri olmak için uygulamamızı indirebilirsiniz;

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