KPSS sınavı ne zaman? ÖSYM 2021 KPSS sınav ve başvuru tarihleri

KPSS sınavı ne zaman olacak?

KPSS A grubu ve öğretmenlik (Genel yetenek-kültür, eğitim bilimleri) oturum sınavları 1 Ağustos tarihinde yapılacak. Alan bilgisi sınavı ise 7-8 Ağustos tarihinde yapılacak.

ÖABT ise 15 Ağustos’ta gerçekleştirilecek.

2021 KPSS Başvuru tarihleri ne zaman?

Sınav başvuru tarihi 28 Mayısıs – 14 Haziran olarak belirlendi. Sınava girecek kişiler belirlenen tarihlerde elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezi aracılığı ile ya da bireysel olarak ÖSYM intenet sitesinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebilir.

KPSS Öğretmenlik alan bilgisi ÖABT başvuru tarihleri 28 Mayısıs- 14 Haziran olarak belirlendi.

KPSS A grubu ve öğretmenlik ( alan bilgisi) 1. gün başvuru tarihleri ise 28 Mayısıs- 14 Haziran olarak kararlaştırıldı.

KPSS A grubu ve öğretmenlik ( alan bilgisi) 2. gün başvuruları da 28 Mayısıs- 14 Haziran’da yapılacak.

KPSS A grubu ve öğretmenlik ( Genel yetenek-kültür,eğitim bilimleri)

Sınav tarihi – 1.08.2021

Başvuru tarihi – 28.05.2021 – 14.06.2021

Geç başvuru tarihi – 22.06.2021 – 23.06.2021

KPSS A grubu ve öğretmenlik ( alan bilgisi) 1. gün

Sınav – 07.08.2021

Başvuru – 28.05.2021 – 14.06.2021

Geç başvuru – 22.06.2021 – 23.06.2021

KPSS A grubu ve öğretmenlik ( alan bilgisi) 2.gün

Sınav – 08.08.2021

Başvuru- 28.05.2021 – 14.06.2021

Geç başvuru tarihi – 22.06.2021 – 23.06.2021

KPSS öğretmenlik alan bilgisi ÖABT

Sınav - 15.08.2021

Başvuru- 28.05.2021 – 14.06.2021

Geç başvuru – 16.09.2021

Başvuru ücreti ne kadar?

2020 yılında başvuru ücreti 80 TL idi. Fakat bu yıl ücretlerin ne kadar olacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.