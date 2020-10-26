KPSS Sınav görevlisi öğretmenlere ne kadar ücret ödenecek ?

ÖSYM tarafından 81 il merkezi ve pek çok ilçede gerçekleştirilen 2020 KPSS Ön Lisans sınavı sonrasında bu sınavlarda görev yapmış olanların ne kadar ücret alacakları da belirlendi.

KPSS’de görev almış olan salon başkanları, gözetmen ve yedek gözetmenlerin almış olduğu ücretler aşağıdaki gibi açıklandı.

BİNA SINAV SORUMLUSU

369 TL

BİNA SINAV SORUMLUSU YARDIMCISI

246 TL

BİNA YÖNETİCİSİ

246 TL

BİNA YÖNETİCİ YARDIMCISINA

221 TL

SALON BAŞKANI

221 TL

GÖZETMEN

184 TL

YEDEK GÖZETMEN

147 TL

YARDIMCI ENGELLİ GÖZETMEN

246 TL