İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...

KPSS Sınav görevlisi öğretmenlere ne kadar ücret ödenecek ?

Dün gerçekleştirilen KPSS Ön Lisans sınavında görev yapan öğretmenlerin ne kadar ücret alacakları belli oldu. Ücretler her görev için farklı miktarlarda ödeniyor...

26 Ekim 2020 Pazartesi 20:55
KPSS Sınav görevlisi öğretmenlere ne kadar ücret ödenecek ?
Takip Et:

ÖSYM tarafından 81 il merkezi ve pek çok ilçede gerçekleştirilen 2020 KPSS Ön Lisans sınavı sonrasında bu sınavlarda görev yapmış olanların ne kadar ücret alacakları da belirlendi.

KPSS’de görev almış olan salon başkanları, gözetmen ve yedek gözetmenlerin almış olduğu ücretler aşağıdaki gibi açıklandı.

BİNA SINAV SORUMLUSU

369 TL

 

BİNA SINAV SORUMLUSU YARDIMCISI

246 TL

 

BİNA YÖNETİCİSİ

246 TL

 

BİNA YÖNETİCİ YARDIMCISINA


221 TL

 

SALON BAŞKANI

221 TL

 

GÖZETMEN

184 TL

 

YEDEK GÖZETMEN

147 TL

 

YARDIMCI ENGELLİ GÖZETMEN

246 TL



Son Güncelleme: 26.10.2020 20:55
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KPSSGözetmenYedek GözetmenSalon Başkanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüz yüze eğitime 6., 7., 10. ve 11. sınıflar da başlıyor mu?
Yüz yüze eğitime 6., 7., 10. ve 11. sınıflar da başlıyor mu?
Yüz yüze eğitimde üç. evrenin ayrıntıları belirlendi
Yüz yüze eğitimde üç. evrenin ayrıntıları belirlendi
Üniversite kayıt işlemleri nasıl yapılır?
Üniversite kayıt işlemleri nasıl yapılır?
Bakan Selçuk'tan Açık Öğretim Lisesi açıklaması
Bakan Selçuk'tan Açık Öğretim Lisesi açıklaması
KPSS lisans sonuçlarında beklenen gün geldi! KPSS 2020 açıklandı mı?
KPSS lisans sonuçlarında beklenen gün geldi! KPSS 2020 açıklandı mı?
EBA Eğitim Platformu dünyada lider
EBA Eğitim Platformu dünyada lider

Popüler Haberler

Yemin dizisi neden hafta içi yayınlanmıyor, neden hafta sonuna alındı? Yemin final mi yapacak?
KPSS Sınav görevlisi öğretmenlere ne kadar ücret ödenecek ?
50M2 dizisi ne zaman yayınlanacak? Netflix 50M2 oyuncuları, dizi konusu ve fragmanı
İşkur ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni programı ile işsizlere 9 ay asgari ücret ödemesi
Yasak Elma yeni bölüm saat kaçta, hangi günler yayınlanıyor? Yasak Elma yayın günü ve kanalı
2020 Bursluluk taban puanları kaç oldu? Bursluluk sınavı kazanmak için kaç puan gerekir? 5,6,7,8,9,10,11. sınıf boş kontenjanlar listesi
E-nabız aile hekimi değiştirme nasıl yapılır? 2020 Aile Hekimi değişim yapma dilekçesi
Alya dizisinin oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor?
Masumlar Apartmanı dizisi yeni bölüm ve tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
NEF 2020 bursu başvurusunda istenen şartlar nelerdir?
İŞKUR üzerinden Öğretmen alımı yapan özel eğitim kurumlarına ait iş ilanları
Serenay Sarıkaya Yasak Elma'da hangi rolde oynayacak?
Camiler kapatılacak mı? Camiler ibadete açık mı?
BİM mağazaları kaçta açılır, kaçta kapanır? BİM çalışma saatleri
Çukur dizisi Kutay kimdir? Gerçek adı nedir? Lorin Merhart hakkında bilgiler
PS plus abonelik ücretleri ne kadar oldu? 2020 Playstation'dan abonelik ücretlerine zam!
Uyanış: Büyük Selçuklu Andreas kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Osman Sonant kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Vergi affı ne zaman yürürlüğe girecek? Borçlar ne zaman yapılandırılacak?
Uyanış: Büyük Selçuklu Melih Tapar karakterini kim canlandırıyor? Ali Gözüşirin biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
28 Ekim bankalar noterler yarım gün açık olacak mı?
e-Devlet SGK borçlanma başvurusu ve ödeme işlemleri 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.