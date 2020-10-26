KPSS Sınav görevlisi öğretmenlere ne kadar ücret ödenecek ?

ÖSYM tarafından 81 il merkezi ve pek çok ilçede gerçekleştirilen 2020 KPSS Ön Lisans sınavı sonrasında bu sınavlarda görev yapmış olanların ne kadar ücret alacakları da belirlendi.
KPSS’de görev almış olan salon başkanları, gözetmen ve yedek gözetmenlerin almış olduğu ücretler aşağıdaki gibi açıklandı.
BİNA SINAV SORUMLUSU
369 TL
BİNA SINAV SORUMLUSU YARDIMCISI
246 TL
BİNA YÖNETİCİSİ
246 TL
BİNA YÖNETİCİ YARDIMCISINA
SALON BAŞKANI
221 TL
GÖZETMEN
184 TL
YEDEK GÖZETMEN
147 TL
YARDIMCI ENGELLİ GÖZETMEN
246 TL
Son Güncelleme: 26.10.2020 20:55