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KPSS puanı ile kaç kez tercih yapılabilir, kaç tercih hakkı var? Mezun olmadan tercih yapılır mı?

KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercihlere çevrildi. Binlerce aday KPSS puanı ile kaç kez tercih yapılabilir, kaç tercih hakkı var ve mezun olmadan tercih yapılır mı sorularını araştırıyor.

27 Aralık 2020 Pazar 16:52
KPSS puanı ile kaç kez tercih yapılabilir, kaç tercih hakkı var? Mezun olmadan tercih yapılır mı?
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2020 yılı KPSS sınavlarının sonuçları açıklandı. Bilindiği üzere KPSS sınavı lisans, ortaöğretim ve ön lisans alanlarına ayrılıyor. Öğrenciler kendi alanlarına göre tercih yapabiliyor. KPSS tercihleri bir yıl içerisinde 2 kez yapılmaktadır.

KPSS sınavı memur olunması için aranan şartların başında gelir. Alımlarında adaylardan belli bir puan istenir. Bu puan alım yapılacak kuruma göre değişir. Ayrıca KPSS sınavına giren öğrenciler mezun olmadan puanlarını kullanamaz. ÖSYM öğrencinin mezuniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından tercih yapmasına izin verir. KPSS sınavından alınan puan 2 yıl boyunca kullanılabilir. Adayların tercihlerde dikkate alması gereken puan türleri ise şu şekildedir;

KPSS Ortaöğretim için KPSS P94

KPSS Ön lisans için KPSS P93

KPSS Lisans için KPSS P3

KPSS sınavının ardından tercih yapacak adaylara 30 tercih hakkı verilir. Tercih yaptıktan sonra atanamayan kişi bir daha tercih yapabilir. Ancak ataması gerçekleştirilen kişiler çalışmaya başlamaları halinde ya da ataması yapılıp kendisi gitmemesi durumunda tercih puanları iptal edilir. Öte yandan KPSS puanıyla sözleşmeli olarak çalışan kişiler KPSS puanıyla kadrolu alımlara başvuru yapabilir.

 



Son Güncelleme: 27.12.2020 16:52
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KPSSTercihAdayIşlem
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